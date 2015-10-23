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مواجهة الغلو والتطرف في مراكز تعليم الكبيرات والحي المتعلم

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    أقام قسم تعليم الكبيرات بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني محاضرة (دوري في مواجهة الإرهاب) للمستفيدات من مركز الحي المتعلم بحي الملك خالد بقيادة المدربة المعتمدة شعاع بنت خليفة الخليفة وحضور(130 مستفيدة من المركز .

تناولت المحاضرة محاور عدة، أبرزها مفهوم ظاهرة التطرف والتطرف المضاد والوسطية والإرهاب، والموقف النبوي في مواجهة ظاهرة التطرف، ودور الأسرة في الوقاية والمواجهة لهذه الظاهرة،كما تم استعراض الخسائر التي طالت الاستثمارات الداخلية والخارجية، والتعويضات التي دفعتها للشهداء من رجال الأمن وإلى المصابين، والخسائر البشرية والمادية في الممتلكات الخاصة والعامة بسبب الأعمال الإرهابية في المملكة.

وأفادت رئيسة قسم تعليم الكبيرات الأستاذة عائشة الحميدان أن القسم أطلق حزمة من البرامج والفعاليات التوعوية للحملة الوطنية ضد الإرهاب والفكر الضال استهدفت 12 مركزا لتعليم الكبيرات ومحو الأمية والحي المتعلم ، وسيتم تنفيذها بإذن الله خلال الفصلين الدراسيين الأول والثاني بالتعاون مع فريق العمل المعتمد من مركز الحوار الوطني بعنيزة.

من جانبها أكدت مشرفة مركز الملك عبدالعزيز للحوار والوطني الأستاذة شعاع الخليفة أن المركز يضع في مقدمة أولوياته تحقيق ما يصبو إليه خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- من ترسيخ قيم الحوار ونشر ثقافته، ومكافحة ظاهرة الغلو والتطرف وعمل جميع الوسائل الوقائية لحفظ المجتمع منها، وأنه سيخصص جميع أعماله وبرامجه خلال هذا العام للتوعية بمخاطر مشكلة الغلو والتطرف من خلال حشد الطاقات الفكرية والثقافية للمساهمة في هذا الشأن والقيام بدورها في مواجهة هذه المشكلة.

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