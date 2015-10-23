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نائب رئيس الوزراء البحريني يكرم جامعة المجمعة

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نائب رئيس الوزراء البحريني يكرم جامعة المجمعة نائب رئيس الوزراء البحريني يكرم جامعة المجمعة

    كرَّم سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين جامعة المجمعة لمشاركتها ودعمها لأعمال المؤتمر والمعرض الخامس للتعليم الإلكتروني المقام في جامعة البحرين، والذي أقيم برعاية وتشريف نائب رئيس مجلس وزراء مملكة البحرين، وبحضور الأمين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية د. عبد اللطيف الزياني، وعددٍ من المسؤولين والممثلين للسلطة التشريعية في البحرين، وأكثر من 400 باحث من الخبراء والأكاديميين في مجال التعليم الإلكتروني من أكثر من 40 دولة.

وشاركت الجامعةُ ممثلة في عمادة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بُعد في المؤتمر كأحد الرعاة والداعمين للمؤتمر.

وتسلم وكيل العمادة للشؤون التعليمية د. خالد المضيبري درعَ التكريمِ من سمو الشيخ راعي المؤتمر في البحرين، وذكر وكيل الجامعة المشرف على عمادة التعليم الإلكتروني د. مسلَّم الدوسري بأنَّ مشاركة الجامعة في هذا المؤتمر والتي جاءت بتوجيه ودعم من مدير الجامعة د. خالد المقرن تعد أحد إسهامات الجامعة نحو المسؤولية الاجتماعية، مشيراً الى أن الجامعة الى جانب مشاركتها في المؤتمر شاركت في المعرض وورش العمل المصاحبة.

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