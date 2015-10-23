أمطار الطائف تغلق طريق الكر ثلاث مرات في أسبوع واحد

ساهمت أمطار الطائف في إغلاق طريق الكر ثلاث مرات خلال أسبوع واحد، حيث شهد مركز الهدا ومنحدرات الكر بمحافظة الطائف هطول أمطار ما بين متوسطة وغزيرة مما دفع بإدارة المرور إلى إغلاق طريق جبل الكر الرابط بين الطائف ومكة المكرمة تحسباً لانجراف التربة المثبتة للصخور مما قد يسفر عن انهيارات محتملة للصخور في أجزاء متفرقة للطريق.

ولاتزال الأجواء الملبدة بالغيوم تنذر بهطول المزيد من الأمطار على المنحدرات الجبلية السحيقة، هذا وطالب العديد من عابري الطريق الجهات الأمنية والمرورية بضرورة توجيه الحركة المرورية من أقرب نقطة بمدخل الطائف الغربي إلى طريق السيل الكبير - مكة المكرمة عند إقفال طريق الكر احترازياً وقت هطول الأمطار، حتى لا يتكبد الأهالي عناء القيادة إلى مركز الهدا ومن ثم العودة مرة أخرى إلى طريق السيل.