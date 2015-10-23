اليونسكو تهنئ جامعة اليمامة بحصولها على الاعتماد الأكاديمي

تلقت جامعة اليمامة إشادة المدير العام للمركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم في اليونسكو د. حسام زمان، بحصولها على الاعتماد الأكاديمي المؤسسي، ووصف ذلك بأنه "نتاج جهد وعمل دؤؤب ومتابعة ورؤية مدفوعة بحس ومسؤولية وطنية عالية".

وهنأ ممثل المنظمة الأممية كل من رئيس مجلس أمناء جامعة اليمامة، خالد بن محمد الخضير، ومديرها الدكتور حسين بن محمد الفريحي، معرباً عن اعتزازه بعلاقات التعاون بين المركز والجامعة في المجالات البحثية والعلمية المختلفة.

ومن جانبه شكر د. الفريحي مدير المركز الإقليمي، مؤكدا أن الجامعة ملتزمة بتطبيق مبادئ الجودة في كافة إجراءاتها ومناشطها الإدارية والأكاديمية. إيماناً بالتزامها نحو المجتمع والوطن بتخريج شباب يعتمد عليهم في خدمة الوطن، والمشاركة البناءة في نهضته التنموية.

وقد حصلت جامعة اليمامة على الاعتماد الأكاديمي المؤسسي من الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي بعد تحقيق شروط وقواعد الاعتماد أو متطلبات الجودة؛ لتصبح إحدى تسع جامعات أهلية وخمس حكومية تحصل على الاعتماد الأكاديمي بالمملكة.