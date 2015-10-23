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«الشؤون الاجتماعية» تبدأ الأحد في المقابلات ل 663 متقدماً ومتقدمة

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    تبدأ وزارة الشؤون الاجتماعية الأحد القادم في إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لبرنامج «وظيفتك بعثتك» من حملة البكالوريوس في العديد من التخصصات وذلك لمدة خمسة أيام بمجمع الوزارة بالدرعية.

وقد بلغ عدد المتقدمين عبر موقع وزارة التعليم 663 متقدماً ومتقدمة ممن لديهم الرغبة بوظائف الوزارة بعد التخرج، وحددت المرحلة المطلوب منهم اجتيازها «الماجستير»، وقد استعدت الوزارة من خلال عدة لجان رجالية ونسائية لإجراء المقابلات الشخصية، وابانت ان اجتيازها يمثل أحد الشروط التي وضعتها للالتحاق بالبرنامج.

يذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية حددت التخصصات المطلوبة وفق احتياجها الفعلي متمثلة في الإحصاء، والإحصاء الحيوي، والإرشاد النفسي، والتغذية العلاجية، التمريض للجهاز التنفسي، وتخصص التمريض «للأطفال ومكافحة العدوى والصحة نفسية»، تخصص الخدمة الاجتماعية في مجال التغيير الاجتماعي والتنمية الاجتماعية والسياسات اجتماعية، وتخصص علم اجتماع في مجال «علم الإرشاد الأسري وجنوح الأحداث ورعاية المسنين»، وتخصص علم النفس التطويري والتنموي، وعلم النفس الاكلينيكي، وعلوم الحاسب، والمحاسبة في مجال محاسبة المنظمات غير الربحية

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