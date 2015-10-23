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الراجحي يتبرع ب2٫164 مليون ريال لمشروعي العلاج الخيري

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    لتميكنها من تقديم العلاج الطبي والجراحي والتأهيلي للمرضى الفقراء تلقت جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية الخيرية دعماً من مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية بمبلغ 2 مليون و164 ألف ريال دعماً لمشروع العلاج الخيري بمكة المكرمة والطائف والقنفذة ومشروع «يبصرون» لعلاج مرضى العيون بجدة.

وبيّن مساعد المدير العام للجمعية المتحدث الرسمي الأستاذ فهد بن محمد الزهراني بأن هذه المساهمة ستسهم في دعم المشاريع والبرامج الخيرية للجمعية والتي تشمل مجالات العلاج الخيري ومرضى العيون، معرباً عن سعادته بهذه المساهمة من مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية.

وثمن الزهراني هذا الدعم الذي يسهم في دفع مسيرة المشاريع الطبية العلاجية والوقائية والتأهيلية التي تقدمها الجمعية للمرضى الفقراء من خلال فروعها وقوافلها التي تسيرها، مبيناً بأن الجمعية تسعى من خلال برامجها المختلفة لتقديم العلاج الطبي والجراحي والتأهيلي للمرضى الفقراء حيث أن آلاف المرضى المحتاجين يستفيدون من برامج الجمعية منذ نشأتها وحتى يومنا هذا.

وأعرب الزهراني عن شكره لمؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية التي تتمحور رؤيتها للريادة في المنح الخيري لتنمية المجتمع بإتقان وإيمان وتسعى لتحقيق النمو المجتمعي وتمكين المستفيدين، كما شكر الداعمين الذين ساهموا ويساهمون مع الجمعية سواءً أكانوا رجال أعمال أو مستشفيات ومراكز طبية، سائلاً المولى عز وجل أن يجعل ما يقدمونه في موازين حسناتهم.

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