الحملة السعودية توزع أجهزة كهربائية على الأسر السورية في الزعتري

وزعت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سورية العديد من الأجهزة الكهربائية على الأسر السورية الأكثر حاجة في مخيم الزعتري، خاصة المستفيدين من مشروع (شقيقي بيتك عامر) الذي يؤمن (الكرفانات) السكنية الجاهزة في مخيم الزعتري.

وتواصلا للجهود الإنسانية للحملة واستكمالا لدورها الإغاثي الريادي عملت خلال حزمة التوزيعات هذه على رفد (الكرفانات) التي تم تجهيزها للأسر السورية بالمستلزمات المنزلية المهمة مثل الغسالات والثلاجات، وذلك ضمن خطط الرعاية الشاملة التي تطبقها الحملة في مشاريعها المتنوعة على مختلف الأصعدة الإغاثية.

وأكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية د. بدر السمحان أن الحملة الوطنية السعودية تعمل بشكل وثيق وبالتعاون مع المنظمات الشريكة في العمل الإنساني على تقديم الخدمات الأساسية والمهمة للأشقاء السوريين إضافة إلى عملها الدؤوب في تذليل الصعوبات والتحديات التي تواجههم في مختلف المجالات وذلك إنفاذا لتوجيهات القيادة الرشيدة حفظها الله وتلبية للتطلعات التي يصبوا إليها الشعب السعودي الكريم.

وأوضح أن الحملة تنفذ برامجها الإغاثية الشاملة ضمن الإطار العام للتنمية المجتمعية بالاعتماد على قياس وتقييم الاحتياجات، وذلك خلال عملية التخطيط والتنسيق والتطوير والتقييم القائمة على أسس علمية واضحة.

ولفت السمحان الانتباه إلى أن مشروعات الحملة حققت نجاحات متوالية ومتواصلة، وذلك نتيجة الدعم السخي الذي تجده من حكومة خادم الحرمين الشريفين، والشعب السعودي.

يذكر أن الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سورية تنفذ أكثر من 12 مشروعا إغاثيا شاملا لكل مناحي الحياة في كل من الأردن وتركيا ولبنان، كما أنها تعمل باستمرار على تعزيز ثبات مشاريعها من خلال التسلسل في إنفاذ المراحل مع مراعاة التطوير والتجديد لهذه المشروعات.