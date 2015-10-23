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بالفيديو.. ياسر رزق رافضا تعديل الدستور: "نجربه الأول"

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بالفيديو.. ياسر رزق رافضا تعديل الدستور: "نجربه الأول" بالفيديو.. ياسر رزق رافضا تعديل الدستور: "نجربه الأول"
أعرب الكاتب الصحفى ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "أخبار اليوم"، عن رفضه للدعوات المطالبة بتعديل الدستور، قائلاً "بالرغم من أن سلطات البرلمان أكثر مما ينبغى وسلطات الرئيس أقل مما ينبغى، ولكننى ضد تعديل الدستور الآن، خلينا الأول نجربه".

وأضاف "رزق"، فى حواره مع الإعلامى ممتاز القط، ببرنامج "حصريا مع ممتاز" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، أن الشعب ملتف حول الرئيس ولن يسمح للبرلمان بإعاقته، مستطردا "وخلينا ما نبقاش ملكيين أكثر من الملك وهو لا يريد هذا التعديل".

وفى سياق آخر، قال "رزق" إن نسبة التصويت على الانتخابات البرلمانية لم تكن ضعيفة، ونتيجتها خلال اليومين كانت أعلى من التوقعات وأقل من التمنيات، موضحا أنها :"لم تكن استفتاء على الرئيس السيسى، وتوقعت وصول نسبة التصويت لـ15% وارتفعت لـ26% بعد كلمة الرئيس".
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مصر 365

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