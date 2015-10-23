نائب رئيس "النور": المرحلة الأولى أثبتت أننا الحزب الأقوى فى مصر

قال أشرف ثابت، نائب رئيس حزب النور، إن انتخابات المرحلة الأولى للبرلمان أثبتت أن الحزب يعد "رقم واحد" فى مصر ، وتابع: "أثبتت هذه الانتخابات أن حزب النور هو الأقوى فى مصر، وانه رقم واحد فى البلاد رغم الحملة المسعورة عليه، والتى انتهكت قانون الانتخابات".

وأضاف "ثابت"، خلال حواره ببرنامج "كلام تانى" الذى تقدمه الإعلامية رشا نبيل عبر فضائية "دريم"، أن قانون الانتخابات ظالم وسيئ كونه أنتج قائمة مطلقة مغلقة، وهو ما تسبب فى منع الحزب من الحصول على مقاعد حسب قوله، وتابع قائلاً: "لم يكن هناك عدالة وإنصاف فى التعامل الإعلامى مع الحزب.. وحزب النور حقق إعجازًا فى هذه الانتخابات".

وأوضح نائب رئيس حزب النور، أن قوات الأمن ألقت القبض على أعضاء الحزب فى محافظة المنيا قبل وبعد العملية الانتخابية، وتابع: "قبل الانتخابات بأسبوع الأمن قبض على أعضاء الحزب وتم تحويلهم للنيابة، والنيابة قامت بإخلاء سبيلهم بكفالة.. اتهموا والد أحد المرشحين بالرشوة الانتخابية وكان فى جيبه 250 جنيها.. وزارة الداخلية لم تكن محايدة على الإطلاق وكانت بتعمل تكتيف أمام اللجان لحزب النور حتى يتم إفساح المجال أمام المنافسين"، على حد قوله.

وفى ختام الحوار قالت مقدمة البرنامج، "تحية لحزب النور الذى شارك فى المرحلة الأولى وأنهم مستمرون فى المرحلة الثانية"، لافتة إلى أن الحزب يدفع فاتورة جماعة الإخوان من ناحية، "وشماتتهم" فيه الآن من ناحية أخرى، حسب قولها.