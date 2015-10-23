"إصلاح العزازى" سيدة مصرية تنتصر على سرطان الثدى بالمشى وركوب الدراجات

"إصلاح الغزاوى"، امرأة تبلغ من العمر 42 سنة انتصرت على سرطان الثدى، تروى "الغزاوى" تجربتها مع المرض قائلة: "أصبت بالسرطان شهر إبريل الماضى بالصدفة حيث شعرت بشىء غريب بثديى وذهبت لدكتور جراحة الذى كشف من خلال الآشعة المختلفة إصابتى بسرطان الثدى فى المرحلة الرابعة".

"تلقيت الصدمت فى صمت"، هكذا تبرز "الغزاوى" حالتها عند تلقى خبر الإصابة بالسرطان، معتقدة أنها ستنهار بعد تناول العلاج الكيماوى وبعد تلقيها لـ15 جلسة علاج كيماوى تؤكد السيدة المنتصرة على مرض السرطان، أن أبرز التحديات التى واجهتها هى الأزمات النفسية التى كانت تؤثر عليها سلبا وتجعلها تعانى بصفة أكبر.

تستكمل إصلاح العزاوى قصتها قائلة: "لكننى شعرت بأن هناك من يقف بجوارى بعد أن ذهبت إلى مؤسسة "كانسر سيرفايفر" برئاسة أحمد منصور وإسراء الشربينى، حيث أصبحت نفسيتى أفضل لأنهما دائما ما يدعمون المرضى المصابين بالسرطان بأنشطة متنوعة مثل رياضة المشى وركوب الدراجات".

تأثرت نفسية 4 بنات عندما تفاجأن بوالدتهن وقد سقط شعرها وتغيرت هيئتها بفعل المرض، وقالت إصلاح العزازى رفضت الاستسلام للمرض:"إن بناتى وقفن بجانبى ودعمننى كثيرا ولأنى كنت أعانى من المرض فى المرحلة الرابعة فتم استئصال الثدى بالكامل واستكمل علاجى بجرعات من العلاج الإشعاعى".

وقدمت إصلاح العزازى، نصائح لكل سيدة وصلت لسن الأربعين ولم يصيبها السرطان بعمل آشعة ماموجرام للكشف المبكر عن سرطان الثدى لتجنب استئصاله وحتى تتجنب مشقة العلاج الكيماوى موضحة أنه بعد جلسة الكيماوى كان جسدها يعرق ولا تستطيع عمل مجهود وكانت تتعرض للغثيان قائلة: "أنا بحب الحياة ولم استسلم بسهولة".

وقالت:"أنفقت الكثير على علاجى فالعملية وحدها تكلفت 23 ألف جنيه وجلسات الكيماوى بــ 2200 جنيه للجلسة الواحدة وجلسات أخرى من العلاج الإشعاعى".

من جانبها، كشفت الدكتورة حنان الكعكى أستاذ الأمراض الجلدية بطب عين شمس، أن هناك علاجات حديثة تجعل شعر مريضة السرطان يعود لطبيعته خلال 6 أشهر فقط من العلاج، وكذلك إعادة الجلد والأظافر إلى طبيعتها، مؤكدة أن المرأة تعود لجمالها وشكلها قبل الإصابة بالسرطان.

وقالت الدكتورة مها راداميس، استشارى التغذية العلاجية، خلال احتفال الجمعية الدولية لأورام الثدى والنساء بالشهر العالمى لسرطان الثدى، مساء أمس، إن التغذية مهمة جدا وظهرت أهميتها فى السنوات الأخيرة، قائلة: "إذا استطعنا توفير الطعام الصحى لأولادنا سنحميهم من الإصابة بالأمراض حيث إن الطعام الصحى المشتمل على الخضار والفاكهة مع تجنب الدهون يحمى من الإصابة بالسرطان".