صورة في الجول - فريق الأسبوع الأول .. سيطرة الكبار

يستعرض FilGoal.com صورة فريق الأسبوع الأول من الدوري المصري.

عجلة الدوري المصري للموسم الجديد بدأت بالدوران يوم الثلاثاء بين الداخلية والمقاولون وانتهى بفوز الداخلية بهدفين مقابل لاشيء.

ثم تعادل إنبي مع حرس الحدود بنتيجة 2-2. واستكملت الجولة في اليوم التالي بمباراة الاتحاد السكندري وأسوان والتي انتهت بهدف وحيد لزعيم الثغر، وفاز الإسماعيلي في أولى مبارياته في ولاية أحمد حسام ميدو 2-0 على حساب الإنتاج الحربي.

واختتم الزمالك يوم الأربعاء بالفوز على وادي دجلة بهدفين دون رد.

ولعب اليوم الخميس أربع مباريات بدأت بفوز سموحة بهدف على غزل المحلة، وتعادل مصر للمقاصة مع اتحاد الشرطة بهدف لكل فريق، وفوز المصري بقيادة العميد حسام حسن بثلاثة أهداف مقابل هدف لبتروجيت تحت قيادة الصقر أحمد حسن.

واختتمت الجولة بمباراة الأهلي وطلائع الجيش بهدف للأحمر من منتصف الملعب.

ويستعرض FilGoal.com أفضل لاعبي الجولة:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: أسامة العزب - أحمد حجازي - أحمد دويدار - أحمد فتحي

الوسط: طارق حامد - محمود عبد المنعم كهربا - عبد الله السعيد - سيريل بيالا

الهجوم: لويس سواريز - هاني العجيزي