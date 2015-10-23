بالفيديو: الأفضل والأسوأ والأطرف في افتتاحية الدوري المصري

عاد الدوري المصري للانطلاق من جديد ومع عودته ظهرت العديد من اللقطات المميزة والغريبة وغيرها، وبعد انتهاء الجولة الأولى من عمر المسابقة يرصد FilGoal.com الأفضل والأسوأ والأطرف في الجولة الأولى من الدوري المصري.

عجلة الدوري المصري للموسم الجديد بدأت بالدوران يوم الثلاثاء بين الداخلية والمقاولون وانتهى بفوز الداخلية بهدفين مقابل لاشيء.

قبل أن تُختتم الجولة بفوز الأهلي على حساب طلائع الجيش بهدف مقابل لاشيء. كما فاز حامل اللقب الزمالك بثنائية مقابل لاشيء أمام وادي دجلة.

وشهدت الجولة 19 هدفا وهو معدل جيد مقارنة بأهداف الجولة الأولى في المواسم السابقة، وجاءت الأهداف بـ9 تسديدات بالقدم اليمنى و4 باليسرى و6 رأسيات.

الافتتاح كان مع الداخلية والمقاولون ثم تعادل إنبي مع حرس الحدود بنتيجة 2-2. واستكملت الجولة في اليوم التالي بمباراة الاتحاد السكندري وأسوان والتي انتهت بهدف وحيد لزعيم الثغر، وفاز الإسماعيلي في أولى مبارياته في ولاية أحمد حسام ميدو 2-0 على حساب الإنتاج الحربي.

واختتم الزمالك يوم الأربعاء بالفوز على وادي دجلة بهدفين دون رد.

ولعب اليوم الخميس أربع مباريات بدأت بفوز سموحة بهدف على غزل المحلة، وتعادل مصر للمقاصة مع اتحاد الشرطة بهدف لكل فريق، وفوز المصري بقيادة العميد حسام حسن بثلاثة أهداف مقابل هدف لبتروجيت تحت قيادة الصقر أحمد حسن.

واختتمت الجولة بمباراة الأهلي وطلائع الجيش بهدف للأحمر من منتصف الملعب.

ويستعرض FilGoal.com الأفضل والأسوأ والأطرف في الجولة الأولى

أفضل لاعب

كانت المنافسة شرسة بين أحمد الشناوي حارس الزمالك وبين البوركنابي سيريل بيالا لاعب الشرطة لكن في النهاية كانت كافة لاعب وسط الشرطة أثقل.

اللاعب صاحب الـ19 عاما كان كلمة السر في المباراة التي فاز بها الداخلية بهدفين على حساب ضيفه المقاولون.

استطاع اللاعب أن يساهم في هدف فريقه الأول بعد مراوغة لثنائي المقاولون فتحي مبروك وأحمد مودي ثم أرسل عرضية داخل منطقة الجزاء انتهت بتسديدة قوية من عامر صبري سكنت شباك محمود أبو السعود.

وواصل البوركنابي تألقه وتوغل داخل منطقة الجزاء وراوغ أحمد مودي الذي ارتكب خطأ ليسقط أفضل لاعب في الجولة ويحصل على ركلة جزاء.

وواصل سيالا أداءه الرائع طوال الـ90 دقيقة لتنتهي المباراة بفوز الداخلية بهدفين مقابل لا شيء لذئاب الجبل.

أفضل إنقاذ

أظهر أحمد السيد فدائية كبيرة في إنقاذ رائع في مباراة فريقه الاتحاد أمام أسوان الوافد الجديد للدوري المصري هذا الموسم.

ساعة المباراة تشير للدقيقة 40 هجمة للضيوف جاءت بتمريرة سحرية من شكري نجيب حولها محمد فوزي بتسديدة "لوب" من فوق الحارس، انقض أحمد السيد على الكرة وأخرجها قبل أن تمر من خط المرمى.

وانتهت المباراة بفوز الاتحاد السكندري بهدف وحيد سجلة لويس سواريز مهاجم الاتحاد.

أغرب فرصة ضائعة

ظهرت لقطة الأغرب في الجولة الأول بقدم صلاح أمين لاعب الإنتاج الحربي أمام الإسماعيلي في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول.

ربما السبب في ظهور اللقطة بتلك الصورة السيئة هو ضعف اللياقة البدنية للاعبي الدوري المصري في أولى جولاته، انفراد لصلاح أمين بسبب خطأ من لاعب وسط الدراويش لكن مهاجم الإنتاج تباطأ بالكرة ثم أنهى الكرة بتسديدة غريبة كانت كفيله بتقدم فريقه.

وانتهت المباراة بفوز الإسماعيلي بهدفين مقابل لا شيء للإنتاج.

أفضل حارس

قدم أحمد الشناوي حارس الزمالك مباراة رائعة فكان سببا رئيسيا بفوز فريقه على وادي دجلة بنتيجة 2-0 وخروج شباكه نظيفة من اللقاء.

منع الشناوي فريق وادي دجلة من تسجيل ثلاثة أهداف محققة بدأت بتسديدة كريم نيدفيد في الدقيقة 40 بعد أن سدد لاعب الأهلي المعار لصفوف دجلة كرة قوية لكن الشناوي تألق وحولها لركنية.

وبعد مرور دقيقة أرسل مصطفى طلعت كرة ساقطة داخل منطقة جزاء الأبيض حولها نيدفيد برأسه لكن الشناوي تصدى للكرة وأبعدها عن مرماه.

وواصل الشناوي تألقه في هجمة ثالثة بعد دقيقة من الهجمة السابقة بعد أن تصدى ببراعة لرأسية أحمد العش لتنتهي المباراة بفوز الزمالك وحصوله على أول ثلاث نقاط في سباق الدوري هذا الموسم.

أسوأ لاعب

تسبب أحمد عبد العزيز مودي مدافع المقاولون في خسارة فريقه أمام الداخلية بهدفين دون رد لذئاب الجبل.

مع بداية الشوط الثاني انطلق بيالا من الناحية اليمنى واستطاع ان يمر من مودي الذي سقط على أرض الملعب، ليرسل البوركنابي الكرة بعرضية انتهت بهدف في شباك المقاولون.

وواصل مدافع المقاولون أخطاءه بارتكابه ركلة جزاء في الدقيقة 63 على بيالا لتنتهي المباراة بفوز الداخلية بنتيجة 2-0.

أفضل هدف

سجل عبد الله السعيد أفضل أهداف الجولة الأولى من الدوري المصري بتسديدة ساقطة من منتصف الملعب.

في الدقيقة 74 من عمر اللقاء الذي جمع بين طلائع الجيش والأهلي أرسل صالح جمعة بينيه رائعة وضعت جون أنطوي في مواجهة المرمى لكن خروج محمد بسام حارس الفريق الضيف أبعد الكرة خارج المنطقة لتصل إلى السعيد.

وسدد عبد الله السعيد الكرة من منتصف الملعب مباشرة على المرمى لتسكن شباك الحارس المتقدم من مرماه.

وفاز الأهلي في أولى مبارياته في الدوري تحت قيادة المدير الفني الجديد خوزيه باسيرو بهدف دون رد.

أسوأ لقطة

مع عودة الدوري المصري عادت الخشونة ومشاجرة اللاعبين والاعتراض على قرارات الحكام، واشتبك لاعبو الداخلية والمقاولون في المباراة التي جمعت بين الفريقين في افتتاحية أولى مباريات الدوري المصري.

أطرف لقطة

الغياب عن المشاركة في المباريات لفترة طويلة أظهر بدانة العديد من لاعبي الدوري المصري في الجولة الأولى، ظهرت بدانة شيكابالا وزيدان وأيضا صالح جمعة.