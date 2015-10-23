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مياه الأناناس المحفوظ ترفع السكر وترهق المعدة وتزيد الوزن

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مياه الأناناس المحفوظ ترفع السكر وترهق المعدة وتزيد الوزن مياه الأناناس المحفوظ ترفع السكر وترهق المعدة وتزيد الوزن
الأناناس له عشاقه، فهو فاكهة بالغة النفع، لها الكثير من الفوائد، بحيث يصبح تناولها مفيدا لمتبعى الرجيم لضعف سكرياتها وسعراتها الحرارية، كما تمد الجلد بالنضارة والإشراق، كما تقى من ذبوله وجفافه.الدكتور محمد عيسى استشارى أمراض الباطنة والسكر أوضح خلال حديثه عن فوائد الأناناس، أنه يحتوى على الكثير من الأملاح المعدنية والفيتامينات، وكذا البوتاسيوم، وهى من أهم العناصر الهامة للجسم والذى يحتاجها للطاقة والنشاط، فضلا عن أهمية الأناناس فى إنقاصه للوزن، لأنه يحتوى على سعرات حرارية مفيدة، وفى الوقت ذاته يعمل على تنشيط عوامل الحرق بالجسم، مما ينقص الوزن تدريجيا مع الانتظام فى تناول ثمرة واحدة كل يومين.

وحذر عيسى متبعى الرجيم، وغيرهم من محبى الأناناس، من شرب مياه الأناناس المعلب، لافتا لضرورة تناول الأناناس الطازج الطبيعى لإنقاص الوزن، موضحا أن الأناناس المحفوظ به كميات كبيرة من السكريات الصناعية، كما يحتوى على مواد حافظة ومكسبات طعم بنسب عالية للغاية، وهو ما له الكثير من الضرر فبصفة خاصة يزيد الوزن لاحتوائه على نسب عالية من السكريات، وبصفة عامة فهو يرهق المعدة ويضعف المناعة بسبب احتوائه على مواد حافظة بنسب مركزة، كما يرفع نسب السكر فى الدم.
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