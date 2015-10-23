بالصور: نجوم ستار أكاديمي يحتفلون بعيد ميلاد شيرين يحيى

إحتفلت نجمة برنامج "ستار اكاديمي 10" شيرين يحيى بعامها العشرين، وأقامت عيد ميلادها في كافيه "جابريال" في المهندسين وسط أصدقائها وزملائها من البرنامج من عدة مواسم.

فقد حضر أصدقاء يحيى من ستار اكاديمي 10، منهم محمد شاهين الفائز باللقب ومينا عطا ومن لبنان ايلي ايليا، كما حضر محمد سراج ورنا سماحة والملحن مصطفى جاد ومنظم الحفلات محمد منصور ونجم برنامج مذيع العرب "ممدوح الشناوي" والفنانة مروة نصر وزوجها المنتج محمد علام ورجل الاعمال محمود النجار وعائلة شيرين يحيى على رأسهم والدتها التي حضرت خصيصا من الاسكندرية، كما حضرت المغنية شذى التي قامت بغناء العديد من أغانيها الشهيرة وسط رقص جميع الحضور.

كما حرص الفنان محمد شاهين نجم ستار اكاديمي 10 على الغناء بعيد ميلاد صديقته شيرين، وبطلب من جميع الحضور قام بغناء اغنية "انزل" اغنية انتخابات برلمان 2015 التي قام بتلحينها عمرو مصطفى، وهي من كلمات الشاعر المبدع تامر حسين وتوزيع الفنان شريف مكاوي.

حصلت شيرين يحيى على عدة هدايا من أصدقائها منها "قطة صغيرة" لفتت انتباه الجميع وحرص جميع الحضور على مداعبتها والتقاط الصور التذكارية معها.