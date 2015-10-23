بالفيديو: ميرفت أمين تبكي نور الشريف: كان مريضاً في آخر أعماله

لم تستطع الفنانة القديرة ميرفت أمين أن تتمالك دموعها بمجرد الحديث عن الفنان الراحل نور الشريف، حيث بكت أثناء سؤال أروى عنه في برنامج "الليلة دي" الذي حلت ضيفة عليه.

فقد قالت ميرفت إنها لم تكن تشعر أن فيلمهما الأخير "بتوقيت القاهرة" سيكون الأخير لنور، حتى وإن شعرت فإنها لم تكن تريد أن تصدق، وقالت إنه كان مريضاً في هذا العمل.

على الجانب الأخر تطرقت ميرفت أمين للحديث عن الحالة الصحية للفنانة القديرة نجلاء فتحي صديقتها المقربة، قائلة إنها بخير وبينهما مكالمات يومية وإنها حدثتها قبل الحلقة مباشرة ولما عرفت إنها في لبنان قالت لها إن الشعب اللبناني يحبها كما يحب ميرفت أمين.