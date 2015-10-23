علي العلياني أفضل مقدم برنامج منوعات في استفتاء "سيدتي" لرمضان 2015

نال الإعلامي السعودي علي العلياني لقب أفضل مقدم برنامج منوعات عن برنامجه "يا هلا رمضان" الذي عرض على قناة روتانا خليجية، في استفتاء "سيدتي" لأعمال رمضان 2015، وهو أوسع استفتاء قامت به المجلة خلال الأشهر الماضية عبر موقعها الإلكتروني ومن خلال آراء النقاد والمختصين.

وللموسم الثاني على التوالي استطاع العلياني مواصلة نجاح برنامجه "يا هلا رمضان" الذي شارك من خلاله في سباق رمضان هذا العام، وتصدره قائمة برامج المنوعات ومقدميها، بل ومنافسة المسلسلات الدرامية وخاصة في السعودية؛ بفضل أسلوبه المباشر والجريء والكاريزما والهدوء الذي يتمتع به.

وتتقدم أسرة "سيدتي" بالتهنئة للإعلامي علي العلياني على فوزه في السباق الرمضاني، متمنية له دوام النجاح والإبداع.

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