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علي العلياني أفضل مقدم برنامج منوعات في استفتاء "سيدتي" لرمضان 2015

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علي العلياني أفضل مقدم برنامج منوعات في استفتاء "سيدتي" لرمضان 2015 علي العلياني أفضل مقدم برنامج منوعات في استفتاء "سيدتي" لرمضان 2015

الجمعة 23-10-2015 00:25

نال الإعلامي السعودي علي العلياني لقب أفضل مقدم برنامج منوعات عن برنامجه "يا هلا رمضان" الذي عرض على قناة روتانا خليجية، في استفتاء "سيدتي" لأعمال رمضان 2015، وهو أوسع استفتاء قامت به المجلة خلال الأشهر الماضية عبر موقعها الإلكتروني ومن خلال آراء النقاد والمختصين.
وللموسم الثاني على التوالي استطاع العلياني مواصلة نجاح برنامجه "يا هلا رمضان" الذي شارك من خلاله في سباق رمضان هذا العام، وتصدره قائمة برامج المنوعات ومقدميها، بل ومنافسة المسلسلات الدرامية وخاصة في ؛ بفضل أسلوبه المباشر والجريء والكاريزما والهدوء الذي يتمتع به.
وتتقدم أسرة "سيدتي" بالتهنئة للإعلامي علي العلياني على فوزه في السباق الرمضاني، متمنية له دوام النجاح والإبداع.

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