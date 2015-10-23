هبة مشاري حمادة تفوز بجائزتين في استفتاء "سيدتي" لرمضان 2015

عمان- سميرة حسنين

فازت الكاتبة هبة مشاري حمادة بجائزتيّ: أفضل فكرة وتأليف،وأفضل سيناريو عن مسلسلها "أمنا رويحة الجنة" في استفتاء مجلة "سيدتي" وموقع "سيدتي نت" لرمضان 2015 الأوسع عربياً.

ولا يعد فوزها مفاجأة كبيرة بعد استقطاب المسلسل لدى عرضه على شاشة mbc نسبة مشاهدة عالية حققت له حضوراً عربياً مهّد لاهتمام جماهيري أكبر بموضوعه الواقعي حول أم تحاول استرداد أمومتها الضائعة منذ أكثر من 30 عاماً، بعد ازياد جحود الأبناء في العالم العربي، وزيادة إيداع الأمهات والآباء المسنين دور الضيافة الخاصة والحكومية في الدول العربية من قبل الأبناء بحجج واهية لا تبيح لهم التخلي عن الوالدين بهذه الصورة المذلة لكرامتهم، والقاتلة لمشاعرهم التي طالما بذلت سهراً وتضحيات في سبيلهم صغاراً وكباراً.

وهبة مشاري حمادة بهذا العمل الدرامي تحديداً الذي تكاملت فيه عناصر النجاح بدءاً من الفكرة والنص والحوار إلى أداء نجومه: سعاد العبدالله،هند البلوشي،فاطمة الصفي،بشار الشطي والأطفال الموهوبين،وأسلوب إخراجه الذي تميز به محمد القفاص، أثبتت أنها كاتبة مهمة في الدراما الإجتماعية المعاصرة،وهي بها أفضل منها ككاتبة دراما تاريخية لأنها خبيرة بأدق تفاصيل الحياة الإجتماعية في الخليج العربي،وأدرى من غيرها بأسرارها وبيوتها ونبضات قلوبها.وتعرف كيف تصوغ نصاً حياً واقعياً يعبر عن واقع الكثير من أمهاتنا العربيات.

وفي ظل دخول كاتبات خليجيات دائرة النمطية الكئيبة المكررة في أعمالهن تميزت هبة مشاري حمادة ببحثها عن أفكار جديدة لم تطرح سابقاً بأعمال خليجية وفيها أمل كبير بإحداث تغيير حقيقي في الدراما الإجتماعية الخليجية لتتحول إلى دراما عربية تستقطب المشاهد العربي قبل استقطابها المشاهد الخليجي كما فعل مسلسلها "أمنا رويحة الجنة" الذي اجتمع المشاهد العربي عليه في بلاد الخليج العربي وبلاد الشام.