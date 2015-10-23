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مقتل جندى أمريكى فى عملية إنقاذ رهائن بالعراق

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مقتل جندى أمريكى فى عملية إنقاذ رهائن بالعراق مقتل جندى أمريكى فى عملية إنقاذ رهائن بالعراق

>قال مسئولون أمريكيون اليوم الخميس، إن أحد أفراد فريق عمليات خاصة أمريكى قتل أثناء مهمة إنقاذ رهائن يحتجزهم متشددون من تنظيم داعش فى شمال العراق وهو أول أمريكى يقتل فى معارك على الأرض مع الجماعة المتشددة.

وقال مجلس الأمن بمنطقة كردستان العراق التى شاركت قوات مكافحة الإرهاب التابعة لها فى تحرير الرهائن إنه تم إنقاذ 69 رهينة فى العملية التى استهدفت سجنا داعش على بعد نحو سبعة كيلومترات شمالى بلدة الحويجة.

وقال بيتر كوك المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن العملية لا تمثل تغييرا فى الأساليب التى تتبعها الولايات المتحدة فى محاربة التنظيم المتشدد الذى يمثل أكبر تهديد أمنى بالعراق منذ سقوط صدام حسين عام 2003.

وأضاف للصحفيين "لا أقول إن هذا أمر سيحدث بصورة منتظمة لكننى أعتقد أنه يعبر عن نوعية الجهود التى نقوم بها نيابة عن شركائنا."
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