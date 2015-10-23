مصادر لـ"CNN": قيادات بحركة الشباب الصومالية تعلن مبايعتها لداعش

كشف مصدر مطلع مطلع لـCNN، الخميس، عن ظهور انقسام داخل صفوف الحركة الصومالية، حيث إن عددا من الجهاديين، بما فى ذلك أحد "الزعماء الروحيين" تعهدوا بالولاء لتنظيم "داعش" حديثا.

وقال المصدر الذى ينتمى إلى المخابرات الأمريكية، إن أحد قادة "حركة الشباب"، عبد القادر مؤمن، أعلن عن ولائه لـ"داعش" في مقطع فيديو، يُتوقع أن يُنشر قريبا على شبكة الإنترنت، وشاركه العديد من الجهاديين الآخرين الذين ينتمون إلى الجماعة فى وسط الصومال.

وسبق أن نشر أعضاء آخرون من "حركة الشباب" فيديوهات بالفعل على الإنترنت يُعلنون فيها مبايعة "داعش"، ولم يقسم هذا التطور المجموعة المرتبطة سابقا بتنظيم القاعدة فقط، لكنه وسّع من نطاق نفوذ "داعش" ليشمل قارة إفريقيا، وقدرت مصادر داخل الأجهزة الأمنية فى الصومال أن من شأن نحو 100 مقاتل الانضمام لـ"داعش" من أصل 1400 عنصر فى الجماعة المتمردة القوية.

ومع ذلك، فإن الانشقاقات تأتى فى الغالب من الأعضاء الأصغر سنا، بينما يحافظ الأعضاء الأكبر سنا على ولائهم لتنظيم القاعدة، وتقول مصادر داخل "حركة الشباب" إن الإعلان لم يكن بالأمر غير المتوقع تماما، فلعدة أسابيع، اعتقلت وسجنت الشرطة السرية فى "حركة الشباب"، والمعروفة باسم "أمنيات"، أعضاء من الجماعة كانت الشكوك تحيط بولائهم لتنظيم القاعدة.

وقال مصدر مقرب من الجماعة الجهادية لشبكة CNN من داخل الصومال، إن الأوضاع داخل أوساط الجماعة "متوترة"، ووصفها بأنها مثل "حالة الطوارئ".