السلطات السعودية تعدم شخص فى الرياض بتهمة القتل

>أعلنت السلطات السعودية ، اليوم الخميس، تنفيذ حكم الإعدام بقطع الرأس بحق رجل سعودى فى منطقة الرياض، أدين بقتل مواطن له، ليرتفع بذلك إلى 137 عدد أحكام الإعدام التى نفذتها المملكة منذ مطلع العام.

وقالت وزارة الداخلية السعودية، فى بيان نشرته وكالة الانباء الرسمية "واس" إن "محمد بن تركى بن فائع آل ريحان القحطانى سعودى الجنسية، أقدم على قتل خالد بن فهد بن سعد آل تميم القحطانى، سعودى الجنسية، وذلك بإطلاق النار عليه من سلاح رشاش عدة طلقات بسبب خلاف بينهما".

وأضاف البيان أنه "باحالة الجانى إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك شرعى يقضى بثبوت ما نسب إليه شرعا والحكم عليه بالقتل قصاصاً وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصا بمحافظة وادى الدواسر بمنطقة الرياض".