أخبار عاجلة

الريال في مهمة صعبة أمام أتلتيكو.. وبرشلونة يراقب -
8 الصبح - السفير هاني خلاف حول الملف السوري والضربة الأمريكية التى تواجهت لقوات بشار الأسد -
أسعار اللحوم والدواجن والأسماك.. اليوم السبت -
«الزراعة» تنظم ورشة تدريبية لتعزيز الأمن الغذائي -
8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

السلطات السعودية تعدم شخص فى الرياض بتهمة القتل

Google+ Print
السلطات السعودية تعدم شخص فى الرياض بتهمة القتل السلطات السعودية تعدم شخص فى الرياض بتهمة القتل

>أعلنت السلطات ، اليوم الخميس، تنفيذ حكم الإعدام بقطع الرأس بحق رجل سعودى فى منطقة الرياض، أدين بقتل مواطن له، ليرتفع بذلك إلى 137 عدد أحكام الإعدام التى نفذتها المملكة منذ مطلع العام.

وقالت وزارة الداخلية السعودية، فى بيان نشرته وكالة الانباء الرسمية "واس" إن "محمد بن تركى بن فائع آل ريحان القحطانى سعودى الجنسية، أقدم على قتل خالد بن فهد بن سعد آل تميم القحطانى، سعودى الجنسية، وذلك بإطلاق النار عليه من سلاح رشاش عدة طلقات بسبب خلاف بينهما".

وأضاف البيان أنه "باحالة الجانى إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك شرعى يقضى بثبوت ما نسب إليه شرعا والحكم عليه بالقتل قصاصاً وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصا بمحافظة وادى الدواسر بمنطقة الرياض".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020