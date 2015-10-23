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الحكومة الليبية تدعو الأطراف السياسية إلى تغليب مصلحة الوطن

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الحكومة الليبية تدعو الأطراف السياسية إلى تغليب مصلحة الوطن الحكومة الليبية تدعو الأطراف السياسية إلى تغليب مصلحة الوطن

>حثت الليبية المؤقتة أبناء الوطن على بذل المزيد من العطاء والتضحية والجهد حتى يظفر الجميع بوطن يسوده الأمن والعدل.

ودعت الحكومة ، فى بيان لها اليوم الخميس، بمناسبة الذكرى الرابعة للتحرير الأطراف السياسية إلى تغليب مصلحة الوطن والشعب على مصالحهم الشخصية وأن يضعوا الوطن نصب أعينهم، وأن يخافوا الله فى هذا الوطن الطيب والشعب الأبي.

وأضافت إن الذكرى الرابعة للتحرير تمر اليوم على الشعب الليبى فى ظروف صعبة فرضت عليه بصورة قهرية من قبل قلة لا تخاف الله ولا تنظر إلى الوطن إلا بعين الطمع.

وأكدت الحكومة ، أنه على الرغم مما يقاسيه الشعب إلا أن الذكرى تمر على الليبيين بعد ما يقارب من نصف قرن من النضال من أجل الوصول إلى الهدف الأسمى وهو بناء دولة العدل والمؤسسات التى تحفظ للمواطن حقه بكفالة القانون فى شتى المجالات.

وبينت الحكومة أن، سيل فبراير أزاح ظلما كاد الجميع أن يقتنع بأن نهايته من الأساطير ولكن ذلك لم يكن بفضل جهود الشعب والثائرين على الظلم حيث اجتثت الدكتاتورية وأثبتنا للعالم أننا شعب نحب الحياة على الرغم من كل ما تم ممارسته ضدنا من أساليب قمعية.

وأكدت الحكومة على أن ما يقوم به الجيش من تضحية ضد الإرهاب يستحق كل تقدير واحترام.

يشار إلى أن المجلس الوطنى الانتقالى الليبى، أعلن فى الثالث والعشرين من أكتوبر 2011 تحرير البلاد من النظام السابق، بعد أكثر من 8 أشهر من انطلاق ثورة 17 فبراير 2011.
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مصر 365

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