"المرصد العراقى"يطالب بحماية الصحفيين فى البصرة بعد تلقيهم تهديدات من داعش

طالب المرصد العراقى للحريات الصحفية الأجهزة الأمنية فى البصرة إلى العمل على منع مجموعات مسلحة من تنفيذ تهديداتها المتكررة ضد صحفيى البصرة الذين توعدهم تنظيم(داعش) الإرهابى بالتصفية.

ودعا المرصد العراقى - فى بيان صحفى الليلة - الجهات المختصة إلى بذل جهود مضاعفة لحماية الصحفيين العاملين فى قنوات فضائية وإذاعات وصحف ووكالات أنباء تعمل فى محافظة البصرة وتتعرض لتهديدات متكررة.

وأشار ممثل المرصد العراقى للحريات الصحفية فى البصرة "منتظر الكركوشي" إلى تصاعد وتيرة التهديدات التى تطال الصحفيين من جهات مختلفة خاصة بعد سلسلة الإحتجاجات والتظاهرات التى اندلعت فى المحافظة منذ أسابيع عدة، كان آخرها البيان الذى أصدره ما يسمى (ولاية الجنوب لداعش)، متضمنا أسماء عدد من الصحفيين العراقيين، وأدعى أن بعض التغطيات ضد التنظيم وتسوق لشعور مضاد لداعش.

وكان تنظيم داعش قام بسلسلة إعتداءات راح ضحيتها عدد من الصحفيين فى الموصل وصلاح الدين وديالى والأنبار منذ إجتياحه لنينوى فى يونيو عام 2014م حيث أعدم وأخفى وسجن العشرات منهم بحجة العمل ضد توجهاته أو نشروا أخبارا مسيئة لعناصره، أو بتهم التخابر مع جهات معادية والترويج لنوايا تهدد وجود داعش ومستقبله.