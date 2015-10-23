وزير حقوق الإنسان فى الحكومة اليمنية يعلن رفضه المشاركة فى مباحثات جنيف 2

>أعلن عز الدين الأصبحى وزير حقوق الانسان فى الحكومة اليمنية التى يرأسها خالد بحاح مساء الخميس رفضه المشاركة فى مؤتمر جنيف الثانى المقرر انعقاده نهاية الشهر الجارى برعاية الأمم المتحدة.

وقال الأصبحى فى منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "ما يجرى فى تعز من جريمة تفقد المرء كل ما يمكن من تروي، إن ما يجرى لتعز من قتل ممنهج جنون لا يوصف وفاشية عنصرية لا توصف ثم يأتى من يسألك عن جدية الحوار مع قلة مجنونة كهذه ".

وتابع: "بالنسبة لى أقول لن نشارك بوفد جنيف وتعز تقتل بنيران الحقد المليشاوى المعبأ بجنون الطائفية المقيت التى سنبقى نقاومها ولن ننجر إلى مستنقع صراعها كما يريد هؤلاء القادمين بروح الغزاة المتعطشين للدم وتدمير كل ما هو جميل ".

وأكد، بأنهم لن يتراجعوا عن مقاومتهم لمشروع "الجهل والحقد القادم من ادغال التاريخ والذى يحاصر تعز الان، وأنهم لن يهربوا بقرار سهل عبر استقالة ساذجة وعودة إلى الظل وهروب من المسؤولية كما يريد من يقتل تعز الان".

وقال: "سنواجه وعبر كل الجبهات وبكل ما نقدر سياسيا وقانونيا وفى خندق المواجهة، ولنبدأ بتوحيد كل جبهاتنا ولا نقع فريسة لأصوات الشقاق والتخاذل والهزيمة ولا يقهرنا خذلان الأحبة وعدم ادراكهم لهول الفاجعة ووضوح الحقيقية فقدر تعز أن لا تنتظر لتغير قهر قرن من الاستلاب وقرن من الدول العنصرية العميقة".

وكانت الحكومة اليمنية قد بعثت نهار الخميس رسالة إلى أمين عام الأمم المتحدة بان كى مون بشأن "جرائم الحرب التى ترتكبها ميليشا الحوثى وصالح الإنقلابية بحق المدنيين فى محافظة تعز".