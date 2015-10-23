ضربات جوية للتحالف فى سوريا تدمر البنية التحتية لحقل نفطى تحت سيطرة داعش

ذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان يوم الخميس إن ضربات جوية للتحالف الذى تقوده الولايات المتحدة دمرت البنية التحتية فى حقل نفطى تحت سيطرة تنظيم داعش فى شرق سوريا.

وقال رامى عبدالرحمن، مدير المرصد "تم تنفيذ الضربات على حقل العمر بالقرب من مدينة دير الزور، وتفيد المعلومات التى لدينا بأن تلك الضربات دمرت خطوط الأنابيب وصهاريج تخزين النفط".

وأسفر القصف الذى تم تنفيذه مساء الأربعاء عن مقتل حارس وإصابة الكثير من المدنيين والكثير من مقاتلى داعش.

وقال عبدالرحمن: "لم تكن الضربات تهدف إلى قتل أشخاص بل تهدف إلى ضرب اقتصاد داعش".

وكان حقل العمر القريب من الحدود العراقية قد سيطرت عليه قوات داعش فى يوليو .2014 ويسيطر التنظيم على معظم حقول النفط والغاز فى محافظة دير الزور وريفها شرقى البلاد.

ويسيطر التنظيم على مناطق كبيرة من العراق وسوريا ويحصل على جزء من عائداته من وراء بيع النفط فى السوق السوداء.

وأفادت تقارير نقلتها وسائل إعلام رسمية سوريا أن حقل العمر النفطى يمكن ان ينتج نحو 75 ألف برميل نفط يوميا.