أخبار عاجلة

الريال في مهمة صعبة أمام أتلتيكو.. وبرشلونة يراقب -
8 الصبح - السفير هاني خلاف حول الملف السوري والضربة الأمريكية التى تواجهت لقوات بشار الأسد -
أسعار اللحوم والدواجن والأسماك.. اليوم السبت -
«الزراعة» تنظم ورشة تدريبية لتعزيز الأمن الغذائي -
8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"الزراعة": ارتفاع صادرات الموالح والبطاطس والخضروات لأوروبا والخليج

Google+ Print
"الزراعة": ارتفاع صادرات الموالح والبطاطس والخضروات لأوروبا والخليج "الزراعة": ارتفاع صادرات الموالح والبطاطس والخضروات لأوروبا والخليج
كشف تقرير صادر عن الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، بشأن صادرات المنتجات الزراعية لدول أوروبا والخليج، ارتفاع صادراتنا من الموالح والبطاطس والخضروات لـ2 مليون و984 ألف طن، منها البطاطس 634 ألف طن، بالإضافة إلى تصدير مليون و396 ألف طن موالح، وتصدير 948 ألف طن خضار، وجار الشحن والتصدير.

وأكد الدكتور سعد موسى رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه يجرى حاليا فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية من الموالح لرفع معدلات التصدير، مشيرا إلى أنه منذ بداية التصدير جميع الشحنات تنطبق عليها الاشتراطات المصرية والمواصفات بالحقول والموانئ والنقل، ولا توجد عراقيل فى الشحن، وتخلو من أى أمراض، وفقاً لمعايير سلامة الأغذية، حيث يتم أخذ عينات من البطاطس لتحليلها من مناطق التعبئة والشحن، للتأكد من عدم وجود أى أعفان بنية، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، ومنها تشديد الرقابة على جميع صادرات الموالح لدول التصدير، وفحصها خوف من ذبابة الفاكهة التى تؤثر بالسلب على المحصول.

وأضاف موسى إن جميع شحنات المنتجات الزراعية المصدرة إلى ما يقرب من 25 دولة من قبل إدارة الحجر الموسم الحالى تنطبق عليها جميع الاشتراطات الحجرية المصرية وتخلو من أى أمراض وفقا لمعايير سلامة الأغذية، مشيرا إلى أنه حاليا جار الفحص والشحن والتصدير للمنتجات الزراعية المختلفة للأسواق الأوروبية ودول الخليج، بالمواصفات والاشتراطات المعتمدة بالحقول والموانئ والنقل، لافتا إلى أن هناك إجراءات مشددة لتصدير المحصول وتشديد الرقابة على جميع المنتجات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365