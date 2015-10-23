"الزراعة": ارتفاع صادرات الموالح والبطاطس والخضروات لأوروبا والخليج

كشف تقرير صادر عن الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، بشأن صادرات المنتجات الزراعية لدول أوروبا والخليج، ارتفاع صادراتنا من الموالح والبطاطس والخضروات لـ2 مليون و984 ألف طن، منها البطاطس 634 ألف طن، بالإضافة إلى تصدير مليون و396 ألف طن موالح، وتصدير 948 ألف طن خضار، وجار الشحن والتصدير.

وأكد الدكتور سعد موسى رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه يجرى حاليا فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية من الموالح لرفع معدلات التصدير، مشيرا إلى أنه منذ بداية التصدير جميع الشحنات تنطبق عليها الاشتراطات المصرية والمواصفات بالحقول والموانئ والنقل، ولا توجد عراقيل فى الشحن، وتخلو من أى أمراض، وفقاً لمعايير سلامة الأغذية، حيث يتم أخذ عينات من البطاطس لتحليلها من مناطق التعبئة والشحن، للتأكد من عدم وجود أى أعفان بنية، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، ومنها تشديد الرقابة على جميع صادرات الموالح لدول التصدير، وفحصها خوف من ذبابة الفاكهة التى تؤثر بالسلب على المحصول.

وأضاف موسى إن جميع شحنات المنتجات الزراعية المصدرة إلى ما يقرب من 25 دولة من قبل إدارة الحجر الموسم الحالى تنطبق عليها جميع الاشتراطات الحجرية المصرية وتخلو من أى أمراض وفقا لمعايير سلامة الأغذية، مشيرا إلى أنه حاليا جار الفحص والشحن والتصدير للمنتجات الزراعية المختلفة للأسواق الأوروبية ودول الخليج، بالمواصفات والاشتراطات المعتمدة بالحقول والموانئ والنقل، لافتا إلى أن هناك إجراءات مشددة لتصدير المحصول وتشديد الرقابة على جميع المنتجات.