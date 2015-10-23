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"فى حب مصر": نسعى لتكوين تحالف سياسى يضم عددا من المستقلين

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"فى حب مصر": نسعى لتكوين تحالف سياسى يضم عددا من المستقلين "فى حب مصر": نسعى لتكوين تحالف سياسى يضم عددا من المستقلين
أكد طارق الخولى عضو اللجنة التنسيقية لقائمة فى حب ، أن القائمة ستدعم مرشحين فى الفردى خلال جولة الإعادة بالمرحلة لانتخابات البرلمان، مشيرا إلى أن الدعم سيكون سياسيًا وميدانياً من خلال العاملين على الأرض، قائلا "نسعى لوجود تحالف سياسى كبير ينضم تحت لواء قائمة فى حب مصر بهذا الدعم للمستقلين".

وأضاف طارق الخولى لـ"اليوم السابع" "لا يوجد عدد معين لهؤلاء المرشحين، ونحاول أن يكون الدعم من خلال عدد كبير من الدوائر"، موضحا أن القائمة تستعد للمرحلة الثانية بخطة عمل كبيرة فى القاهرة وشرق الدلتا لحشد المواطنين للمشاركة بالانتخابات البرلمانية".

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مصر 365

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