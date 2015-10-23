أحمد مرتضى منصور:الفيديو المُنتشر كان عام 2012 وأعتذر عن الألفاظ الخارجة

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، والمرشح عن دائرة الدقى، أن مقطع الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعى الآن قديم ومُجتزأ، موضحاً: "ظروف الفيديو قديمة جداً، ففى انتخابات 2012، كانت حركة 6 إبريل ومعهم أنصار الدكتور عمرو الشوبكى وقتها، يقطعون يُفط أمام بيتى ويوزعون منشورات ضدى، وكانت حملتى تريد أن تشتبك معهم، ولكننى رفضت وهذا واضح فى الفيديو الكامل الموجود على اليوتيوب، لكن الفيديو المنتشر الآن مقصوص".

وأضاف أحمد مرتضى منصور، لـ"اليوم السابع"، أن مقطع الفيديو المنتشر مُمول من قبل الطابور الخامس، مؤكداً: "تم تمويله حتى الآن بخمسين ألف دولار على اليوتيوب، لكن لو الناس سمعت المضمون هيلاقوه كويس، لإنى بقول مش هنقبل نشترى أصوات، وأنا بدعو الطابور الخامس والمنظمات الأجنبية اللى بتمول الحملة دى، إنهم يصرفوا الفلوس دى على تنظيم المناديب أو الدعاية الورقية، وأنا أمبارح قلت على صفحتى الرسمية إن المنافسة بينى وبين الدكتور عمرو الشوبكى منافسة شريفة، وأنا اتجاهى واضح مع الدولة المصرية".

وردًا على سؤال "اليوم السابع" بشأن الألفاظ الخارجة التى شملها مقطع الفيديو خلال حديثه، قال أحمد مرتضى منصور: "أنا بعتذر عن الألفاظ اللى اتقالت رغم إنها كانت بتتقال للمنظمات الأجنبية، غير أن الفيديو ده كان عندى 28 سنة وقتها، والواحد سنة عن سنة بيفرق، لكن أنا متمسك بمضمون الفيديو إنه لا يمكن لى أن أشترى أصوات أبداً".