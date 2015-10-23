6 أشهر سجناً لسارق عميل بنك في رأس الخيمة

قضت محكمة الجنح الأولى في دائرة محاكم رأس الخيمة بجلستها التي عقدت برئاسة القاضي فتحي القلاع، معاقبة شاب من الجنسية الأفريقية بالسجن ستة أشهر مع الإبعاد عن الدولة بقضية سرقة ثمانية آلاف درهم من عميل إحدى البنوك المصرفية.

وتشير أوراق القضية التي تعود إلى وقت سابق من الشهر الجاري عندما خرج المواطن من إحدى البنوك المصرفية برأس الخيمة يحمل بيده مبلغاً مالياً وقام بوضعه داخل السيارة، ليفاجأ بأحد الأشخاص بمشاغلته بالحديث حال صعوده السيارة الخاصة به، فيما بادر المتهم الثاني بمباغتته وفتح باب المركبة المجاور للسائق وسرقة المبلغ المالي ثم الهرب مهرولاً، ولاحق المجني عليه المتهم وأمسك به ومعه المبلغ المسروق، فيما استطاع زميله الثاني الهرب إلى جهة مجهولة.

اعتراف

واعترف المتهم خلال تحقيقات الشرطة بمراقبة المواطن عقب خروجه من البنك ليقوم بارتكاب جريمته بمشاركة صديقه "الهارب" الذي قام بمشاغلة المجني عليه، ليتم تحويله للنيابة العامة والمحكمة المختصة التي قضت بحكمها السابق.