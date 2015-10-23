أحمد مجان يشارك بـ 10 اختراعات جديدة في معرض ألمانيا

يشارك المخترع الإماراتي أحمد عبدالله مجان عضو قائمة أوائل الإمارات المكرمة من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، بعشرة اختراعات في معرض إينا بألمانيا للاختراعات. حيث غادر إلى لندن لحضور ختام معرض لندن للاختراعات.

جديده وهي «الدولفين الذكي، السرج الذكي المتطور ببلوتوث، المتسلق الذكي، كيس المخلفات، كرسي الدرجات الهوائية الذكية، جهاز تعقب الطيور تعمل بالطاقة الشمسية، المرآه الذكية، جهاز نزع البرقع من الصقر عن بعد، جهاز تعقب الدراجة الهوائية تعمل بالطاقة الشمسية، والعاشر كرسي الدراجة الهوائية الذكي لتبليغ في حال سرقتها وتحديد المكان.

وحل مجان أمس ضيف شرف حفل تخريج جامعة عجمان حيث وجه كلمة أشاد فيها بإعلان عام 2015 عام الابتكار وإطلاق أسبوع الابتكار بتويجهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وقال مجان: يشرفني في عام الابتكار وفي هذا اليوم المبارك أن أخاطب دفعةَ عام الابتكار من خريجي جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا، حين نذكر الوطن تتجلى في نفوسنا معان كَثيرة، وأكثر ما ترتبط الصورة في أذهاننا بالجيش والسلاح، إلا أَننا هنا في الإمارات عندما نذكر الوطن نذكر الشعب بأسره، وكما توحدت إمارات الدولة السبع تحت راية دولة الإمارات العربية المتحدة توحدت قلوب ساكنيها.. على الحب والتفاني والإخلاص لتراب هذا الوطن المعطاء.

وبمناسبة عام الإبداع والابتكار، ذكر مجان للخريجين قصةَ إبداعاته وابتكاراته وولوجه هذا العالم حيث كانت بدايته في ورشة والده عبدالله مجان الذي يعد من أوائل المبتكرين القلّة آنذاك في الإمارات.

بدايات

وعكف في ورشة أَبيه لتغذية فضوله ولاكتساب المهارات.. بدأت اختراعاتي بالبسيط منها ثم المعقد ثم تطورت كالبطة الإلكترونية التي تصيد البطات وهي حية.. وخارطَةَ دبي الإلكترونية وجهاز تغذية الأسْماك والحداثَة الذي يعْمل بالطاقة الشمسية والكثير من الاختراعات والابتكارات.

وألقى مجان الضوء على حياته العسكرية التي ألهمته الكثير فَقَد ضجت الصحف في سنة ( 1991) بالنقيب الذي اخترعَ المرمى الإلكتروني! وتوالَت من بعدها اختراعاته العسكَرية منها العلم الذكي وعداد الخطا للمشاة وجهاز محاكاة للطائرة العسكرية وقميص الجنديِ الإلكتروني وغيرها من الاختراعات في المجال العسكري، ومجان يردد دوماً أن الحاجةَ أم الاختراع وهذا هو شعاره.. ولكل مشكلَة حلّ واختراع.

وأضاف مجان: بعض اختراعاتي ينفذ وبعْضها ظل على الورق وبعضها سرق لكن لايزال في جعبتي المزيد المزيد وأذكر جملة من الاختراعات القديمة والجديدة، ففي سنة 1986 اخترعت ساعة تعمل بثمرة الزنجبيل، في سـنة 1987 جهاز إنذار لحماية البيوت من السرقة، وفي سنة 1988 اختَراعَ جهاز تسرب الغازِ، وفي سنة 1999 صممت أكبر كرسي وأكبر دراجة في العالم في حينها.

ميدالية

وفي معرض إنبكس بالولايات المتحدة الأميركية حاز جهاز تتبع الحيوانات بالطاقة الشمسية على الميدالية الذهبية.

وفي معرض الاختراعات بجمهوريةِ ألمانيا الاتِحادية حصدت العديد من الميدالياتِ الذهبية والفضية.

هذا ويعد « السرج الذكي» منْ أحدث اختراعاتي والذي حاز على الميدالية الذهبية في معرضِ جنيف للاختراعات.