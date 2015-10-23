عبد القدوس العبيدلي يكرم فرق «استطلاع الرأي»

شهد اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون الجودة والتميز، الحفل السنوي لتكريم فرق استطلاع الرأي، الذي نظمته الإدارة العامة للجودة الشاملة في قاعة حمدان بن محمد في القيادة العامة لشرطة دبي، بحضور المقدم عبد الله الخياط، نائب مدير الإدارة العامة للجودة الشاملة، ومديري الإدارات الفرعية وممثلي الجهات التعليمية المتعاونة مع مركز استطلاع الرأي.

وأكد اللواء العبيدلي في كلمته أثناء الحفل حرص القيادة العامة لشرطة دبي وبتوجيهات من معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، ومتابعة اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي، على استقطاب خريجي الجامعات والكليات والمعاهد من الجنسين لتدريبهم على طرح وتفريغ وتحليل استطلاعات الرأي العام ميدانياً وهاتفياً، وقد لقي المركز كل الدعم والمساندة من العديد من المؤسسات التعليمية والأكاديمية، ومن أبرزها جامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة زايد وكليات التقنية العليا للطلاب في دبي وكليات التقنية العليا للطالبات في الشارقة، بالإضافة إلى هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية، وذلك من خلال التنسيق الكامل مع هذه المؤسسات الرائدة.

عن كثب

وقال اللواء العبيدلي: لقد تابعنا بشكل مباشر عملية مشاركة أبنائنا الخريجين في مركز استطلاع الرأي العام، ومدى إسهامهم في عمليات تنفيذ استطلاعات الرأي، سواء تلك المتصلة بالجمهور أو تلك المتصلة بالمتعاملين وحتى على مستوى الموظفين، وقد وجدنا أنهم قد أبلوا بلاء حسنا، وكانوا عند مستوى المسؤولية، من حيث القدرة على التعلم والاستيعاب، ومن حيث الدقة في تنفيذ المهام الموكلة إليهم، بدءاً من الطرح الميداني والهاتفي لمعايير الاستطلاع، ومرورا بتفريغ البيانات في أجهزة الحاسب الآلي، وانتهاء بالتحليل الإحصائي واستخراج النتائج، وهي مرحلة متقدِّمة من مراحل قياس الأداء من الناحية العلمية.

وفي ختام الحفل كرم اللواء العبيدلي فِرق استطلاع الرأي الخارجية المكوَّنة من 52 عضواً في فرق تصميم الاستبيانات وجمع البيانات الميداني والهاتفي، وتكريم 80 شخصا من المتعاونين مع مركز استطلاع الرأي والجهات التعليمية المتعاونة مع المركز ومنسقيها.