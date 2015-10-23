القمة الحكومية للموارد البشرية تنطلق في أبوظبي الثلاثاء

قال أكاش جاين، مدير عام شركة «كيو ان اي انترناشونال» المنظمة للقمة الحكومية الثالثة للموارد البشرية، إنه تم اختيار «الابتكار» شعاراً لدورة القمة في هذا العام تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شعار الابتكار للدولة عام 2015 وهو ما اتخذناه شعاراً للقمة لتسليط الضوء على سياسات الابتكار في مجال الموارد البشرية لتحقيق تميز رأس المال البشري.

تحديات تواجه العاملين

وقال في تصريحات لـ«لبيان» بمناسبة انعقاد القمة في أبوظبي في الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر الجاري سيتم استضافة عدة جلسات حوارية ونقاشية في إطار جدول أعمال القمة من قبل كبار المختصين في المجال لتسليط الضوء على 12 تحدياً تواجه العاملين في مجال الموارد البشرية في القطاع العام في دول مجلس التعاون الخليجي، لذلك فنحن نتوقع أن نسمع بعض الاستراتيجيات والأفكار المتميزة والرائدة خلال أيام القمة الثلاثة.

وأضاف أن القمة ستشهد العديد من المناقشات والعروض التوضيحية لتجارب الشركة في قطاع الموارد البشرية وسيتم طرح العديد من الدراسات والإحصائيات التي خصصت لهذا القطاع وستناقش المحاور الرئيسية للقمة التحديات التي تواجه القطاع وهي خلق ثقافة التميز والإبداع في مجال الموارد البشرية، الاحتفاظ بحق الموظف وعجز المعرفة، اكتساب الموظف والتدريب والتطوير، المساواة بين الجنسين، إدارة شؤون الموظفين، تكنولوجيا الموارد البشرية، خلق الابتكار في مجال الموارد البشرية، التوطين، إدارة التغيير، القيادة وتتابع التخطيط، إدارة الأداء، وأخيراً عمل الموظفين الشباب وإدارة الغياب.

الحدث الأكبر

وأكد أن القمة الحكومية للموارد البشرية في نسختها الثالثة الحدث الأكبر الذي يشهده القطاع الحكومي والعام في مجال الموارد البشرية على امتداد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويتمحور السيناريو الحالي لأداء الموارد البشرية في الشرق الأوسط والعالم حول إعادة تعريف مهام رأس المال البشري ومن أجل تسهيل هذا المسار التغييري الشامل تحت شعار «وضع الأشخاص في صدارة الأولويات تعزيز الابتكار لتحقيق التميز الإنساني».

وتستقطب القمة الحكومية السنوية الثالثة للموارد البشرية شخصيات رائدة من كل دول مجلس التعاون الخليجي من أجل تبادل الآراء حول التحديات الرئيسية التي واجهت العاملين في مجال رأس المال البشري، والوسائل التي يمكننا من خلالها التعاون من أجل إيجاد حلول لمواجهة تلك التحديات.

قصص التميز

وأشار إلى أن القمة ستناقش أبرز التحديات التي تواجه الموارد البشرية عبر تسليط الضوء على قصص التميز والنجاح على الصعيد الإقليمي، إضافة إلى عرض الخبرات والرؤى التي يقدمها كبار الشركاء في مجال خدمات الموارد البشرية وتهدف القمة في الأساس إلى التركيز على السيناريو الحالي لأداء الموارد البشرية في الشرق الأوسط والعالم، والذي يتمحور حول إعادة تعريف مهام رأس المال البشري، وأهمية الابتكار في استراتيجيات وإدارة الموارد البشرية.

وقال إن من أهم المواضيع التي ستناقشها القمة والتي تهدف إلى أن تخرج بتوصيات مهمة عنها هي، سياسات التوطين في دول مجلس التعاون، تمكين المرأة، واستراتيجيات اكتساب الموظفين من جيل الألفية والاحتفاظ بمواقعهم الوظيفية وتطوير مسيرتهم المهنية، مشيراً إلى أنه في إطار مهام رأس المال البشري، حان الوقت لإعادة هيكلة وإضافة مسارات فكرية جديدة.

إدارة

وأوضح كاش أن القمة تستضيف واحداً من المفكرين الأكثر تأثيراً في مجال إدارة رأس المال البشري في العالم هو البروفيسور كريس ريبوك وهو صاحب الكتاب الأكثر مبيعاً في العالم والذي يحمل عنوان «القيادة إلى النجاح»، وهو لديه خبرة واسعة في مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية وكبار الشركات من جميع أنحاء العالم.

متحدثون أمام القمة

وقال إن من أبرز الضيوف المشاركين من داخل الدولة مروان بن جاسم السركال المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، وعيسى الملا رئيس برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية، ومها المنصوري مدير الموارد البشرية وتوطين القوة العاملة في مصدر، وظافر لقمان الرئيس العالمي للالتزامات وإدارة الثروات في مصرف أبوظبي الإسلامي، والدكتور جاسم آل علي نائب المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المشتركة في مؤسسة دبي للإعلام، وغيرهم الكثير من المؤسسات الحكومية في الدولة مثل مدينة دبي للإعلام ووزارة العمل وهيئة الصحة في دبي إضافة إلى العديد من الشركات مثل مصدر وديلويت وبي دبليو سي وأغذية ودولفين للطاقة ومصرف أبوظبي الإسلامي، على سبيل المثال لا الحصر.