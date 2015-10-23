أخبار عاجلة

الريال في مهمة صعبة أمام أتلتيكو.. وبرشلونة يراقب -
8 الصبح - السفير هاني خلاف حول الملف السوري والضربة الأمريكية التى تواجهت لقوات بشار الأسد -
أسعار اللحوم والدواجن والأسماك.. اليوم السبت -
«الزراعة» تنظم ورشة تدريبية لتعزيز الأمن الغذائي -
8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

حميدالقطامي:مركز الجلطة الدماغية في مستشفى راشد مبادرة للوقاية من المرض

Google+ Print
حميدالقطامي:مركز الجلطة الدماغية في مستشفى راشد مبادرة للوقاية من المرض حميدالقطامي:مركز الجلطة الدماغية في مستشفى راشد مبادرة للوقاية من المرض

أعلن معالي حميد محمد القطامي، رئيس مجلس الإدارة مدير عام هيئة الصحة بدبي، عن مبادرة الوقاية من الجلطة الدماغية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك من خلال مركز الجلطة الدماغية في مستشفى راشد، الذي يعد المركز الوحيد المعتمد دولياً من جمعية الجلطة الألمانية خارج دول الاتحاد الأوروبي. جاء ذلك خلال افتتاح الدورة الثالثة من «مؤتمر الشرق الأوسط وأفريقيا للسكتة الدماغية» أمس في دبي، حيث احتشدت مجموعة من الخبراء العالميين في مجال السكتة الدماغية على مدار يومين متتاليين لمناقشة وتبادل أفضل الممارسات في مجال مكافحة هذا المرض.

إمكانات

وقال معاليه «إن المركز سيعمل من خلال هذه المبادرة على تدريب الكوادر الطبية في المنطقة وتنمية الوعي المجتمعي تجاه كل ما يتصل بالجلطة، إلى جانب دعم جهود المراكز المتخصصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا». وأكد أهمية الدور الذي تقوم به دولة الإمارات في مثل هذه المبادرات التي تساهم في إنقاذ حياة عدد كبير من المصابين على مستوى المنطقة العربية.

وبهذا الصدد، قال الدكتور سهيل الركن، متخصص السكتة الدماغية في مستشفى راشد التابع لـ ’هيئة الصحة بدبي‘ ورئيس ’جمعية الإمارات لطب الأعصاب‘: «يعاني أكثر من 7 آلاف شخص سنوياً من الإصابة بالسكتة الدماغية، وتعد الأرقام الحالية كبيرةً بحق، إلا أن التوقعات تشير إلى تضاعف معدل الإصابة بالسكتة الدماغية خلال السنوات الـ15 المقبلة. ولذلك، يقع على عاتقنا أن نضع هذه المشكلة الصحية الكبرى على قمة أولوياتنا».

روزنامة

ويتضمن المؤتمر عرضاً لآخر مستجدات «مبادرة وحدات معالجة السكتة الدماغية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» – البرنامج المخصص لعلاج السكتة الدماغية الذي أطلقته ’جمعية الإمارات لطب الأعصاب‘ بدعم من شركة ’بوهرنجر إنجلهايم‘ – التي تنشط في جميع أنحاء المنطقة، لمعالجة جذر المشكلة من خلال توفير علاجات أسرع من شأنها أن تنقذ حياة المصابين بالسكتة الدماغية.

وبدوره، أشار كريم العلوي، المدير التنفيذي لشركة ’بوهرنجر إنجلهايم‘ لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، أن هدف المبادرة يتمثل بتطوير نظام رعاية صحية متكامل ومستدام يضمن توفير خدمات شاملة ومتميزة للأشخاص الذين يتعرضون لسكتة دماغية، حيث قال: «على مدى الأشهر الـ12 الأخيرة، انضمت 19 وحدة إلى مبادرة السكتة الدماغية والمؤلفة من 4 مراحل، في البداية يتم تأسيس الوحدة، ثم تدخل مرحلة التطوير حتى تصبح جاهزة للتحقق من مطابقتها الشروط والمعايير المعتمدة، وفي المرحلة النهائية يتم اعتماد الوحدة من قبل الجمعية الألمانية للسكتة الدماغية – وبعدها تصبح جاهزة وتدار بصورة مستقلة».

 وأضاف العلوي: «تنطوي رؤيتنا على المساهمة في الوصول إلى مجتمع صحي وسعيد وآمن». وتتوزع هذه الوحدات في كل من الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية ، وعمان، والبحرين، والكويت، ولبنان، ومصر، مع توقعات بمزيد من التوسع خلال العام 2016.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020