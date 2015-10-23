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محمد طوسون: لا أعلم طبيعة القضايا المتهم فيها "حسن مالك"

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محمد طوسون: لا أعلم طبيعة القضايا المتهم فيها "حسن مالك" محمد طوسون: لا أعلم طبيعة القضايا المتهم فيها "حسن مالك"
قال المحامى محمد طوسون، عضو هيئة الدفاع عن جماعة الإخوان، إنه تم القبض على رجل الأعمال حسن مالك القيادى الإخوانى، مساء أمس فى منزله فى التجمع الخامس، وذلك تنفيذاً لقرار النيابة بضبطه وإحضاره على خلفية اتهامه فى عدة قضايا للتحقيق بشأنها.

وأضاف "طوسون" لـ"اليوم السابع"، أنه لا يعرف طبيعة القضايا المحال على أثرها مالك، وما يتبعها من التحقيق سواء بنيابة القاهرة الجديدة أو أمن الدولة العليا، مؤكدًا أن رئيس هيئة الدفاع عن مالك هو عبد المنعم عبد المقصود، وهو الذى سيحضر جلسات التحقيق معه، والتى من المقرر بدءها من اليوم.

كان فريق أمنى من قطاع الأمن الوطنى والعمليات الخاصة بالأمن المركزى بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام، قادوا مأمورية لضبطه فى منزله بالتجمع الخامس، وألقوا القبض عليه تنفيذًا لقرار النيابة.

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