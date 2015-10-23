حبس 3 عاطلين لاتهامهم بالإتجار فى المواد المخدرة ببولاق الدكرور

أمرت نيابة بولاق الدكرور، بحبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهم بالإتجار فى المواد المخدرة، وحيازة أقراص ترامادول، وقطع حشيش، قبل ترويجها على عملائهم.

وردت معلومات للعقيد طارق حمزة، مفتش مباحث غرب الجيزة، تفيد بإتجار "ا. س"، و"م. م"، و"ا. ى" عاطلون، فى المواد المخدرة، وأُخطِر اللواء طارق نصر، مدير أمن الجيزة، الذى كلف رجال المباحث بسرعة ضبطهم.

وبإعداد كمين لهم تمكن رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور من ضبط المتهمين وبحوزة الأول والثانى 1800 قرص مخدر، وهاتفا محمول، ومبلغ 1200 جنيه، وبحوزة الثالث 20 قطعة حشيش ومبلغ 190 جنيهًا، وحرر محضر بالواقعة.