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خادم الحرمين يستعرض مستجدات المنطقة مع الرئيس التركي

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خادم الحرمين يستعرض مستجدات المنطقة مع الرئيس التركي خادم الحرمين يستعرض مستجدات المنطقة مع الرئيس التركي

الرياض ، عمان - واس

    تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا أمس من الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة.

الى ذلك بعث خادم الحرمين رسالة دعوة لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية وذلك لحضور القمة الرابعة للدول العربية ودول أميركا الجنوبية المقرر عقدها في الرياض نوفمبر المقبل. وقام بتسليم الرسالة القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى عمان المستشار طارق رشوان وذلك خلال استقبال رئيس الديوان الملكي الأردني الدكتور فايز الطراونة له.

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