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غدا.. أحمد عدوية وحمادة هلال ومحمد عبدالمنعم ضيوف برنامج "لسه هنغني"

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غدا.. أحمد عدوية وحمادة هلال ومحمد عبدالمنعم ضيوف برنامج "لسه هنغني" غدا.. أحمد عدوية وحمادة هلال ومحمد عبدالمنعم ضيوف برنامج "لسه هنغني"

كتب : فاطمة النشابي منذ 38 دقيقة

يستضيف برنامج "لسه هنغني.. النسخة الشعبي"، الذي يقدمه إلهامي مقار والفنانة الشابة ميريهان حسين، في حلقة الغد، أحمد عدوية وحمادة هلال ومحمد عبدالمنعم.

يشار إلى أن البرنامج يستضيف عددا من نجوم الغناء الشعبي يصل عددهم إلى 33 نجما شعبيا، يتم استضافة ثلاثة منهم في كل حلقة، إضافة إلى أربعة من خبراء الموسيقى والغناء والأداء المسرحي في التصفية قبل النهائية والنهائية، لاختيار الفائزين من ضمن 22 متسابقا، بواقع متسابقين في كل حلقة.

برنامج "لسه هنغني" يذاع في الحادية عشر مساء على قناة النهار، وتعاد الحلقة بعد موعد عرضها بساعتين على قناة النهار+2.

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