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كلوب يفشل في قيادة ليفربول للفوز.. وسيون يحافظ على صدارة مجموعته بالدوري الأوروبي

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كلوب يفشل في قيادة ليفربول للفوز.. وسيون يحافظ على صدارة مجموعته بالدوري الأوروبي كلوب يفشل في قيادة ليفربول للفوز.. وسيون يحافظ على صدارة مجموعته بالدوري الأوروبي

(إفي): أخفق نادي ليفربول الإنجليزي في تحقيق أول انتصاراته في الدوري الأوروبي لكرة القدم بعد تعادله أمام ضيفه روبن كازان الروسي بهدف لكل منهما في ثالث جولات المجموعة الثانية، التي شهدت كذلك فوز سيون السويسري على بوردو الفرنسي بهدف نظيف.

تقدم روبن كازان بعد مرور 15 دقيقة بهدف سجله ماركو ديفيتش، قبل أن يتعادل لليفربول لاعبه الألماني إيمري كان في الدقيقة 37 ليحقق النادي الإنجليزي التعادل الثالث له في البطولة حتى الان.

وتعد هذه هي ثاني مباراة على التوالي ليورجن كلوب مع ليفربول منذ توليه المسؤولية ويفشل في تحقيق الفوز إذ أنه تعادل مع توتنام إيجابيا بهدف لمثله في الدوري الإنجليزي.

بينما واصل سيون نتائجه الجيدة بفوزه على مضيفه بوردو الفرنسي بهدف نظيف حمل توقيع ليو لاكروا سجله في الدقيقة 21.

بهذه النتيجة، يحافظ سيون على صدارة المجموعة برصيد سبع نقاط، يليه ليفربول بثلاث نقاط، ثم روبن كازان بنقطتين بفارق الأهداف أمام بوردو.

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