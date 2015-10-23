هاتريك أوباميانج يحلق بدورتموند في الدوري الأوروبي

(إفي): سجل بيير إيمريك أوباميانج لاعب بروسيا دورتموند هاتريك ليقود فريقه للفوز على كابالا الكازاخستاني بثلاثة أهداف لهدف وذلك في ثالث جولات الدوري الأوروبي لحساب المجموعة الثالثة.

حملت ثلاثية دورتموند توقيع بيير إيميريك أوباميانغ في الدقائق 31 و38 و83، بينما سجل دودو هدف أصحاب الأرض الوحيد في الدقيقة 90.

بينما تعادل كراسنودار الروسي مع مضيفه باوك سالونيكا اليوناني سلبيا في ثالث جولات المجموعة الثالثة ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

بهذه النتيجة يحافظ دورتموند على صدارة المجموعة برصيد سبع نقاط، يليه كراسنودار بأربع نقاط ثم باوك سالونيكا بثلاثة وغيلان غابالا بنقطة واحدة.