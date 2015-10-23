حازم شريف يطلق "انا إلك" ومن هو مخرج الكليب؟

بعد نجاح أغنيته الأولى "شو عاملي" التي تجاوز عدد مشاهديها عتبة الـ 1,000,000 (مليون) مشاهِد على "YouTube"، أطلقت شركة "بلاتينوم ريكوردز" للإنتاج والتوزيع الموسيقي، الأغنية الثانية لحازم شريف - الفائز بلقب الموسم الثالث من البرنامج العالمي بصيغته العربية "Arab Idol" على MBC1 و"MBC مصر" – بعنوان: "أنا إلك".

تُعد الأغنية بمثابة التعاون الأول لحازم شريف مع الملحّن وسام الأمير الذي كتب كذلك كلمات الأغنية بنفسه، أما إخراج "الفيديو كليب" المتوقّع عرضه قريباً، فيحمل توقيع مارك عبد النور.

من جهته، توقّع حازم شريف نجاحاً كبيراً لـ "أنا إلك"، قائلاً: "تتميّز الأغنية بكلماتها الحساسة والمعبّرة، إضافة إلى ألحانها المتميّزة والمعاصرة، وهي باختصار رسالة لكل حبيب وحبيبة، تعكس المعنى الحقيقي للحب."

للاستماع إلى أغنية "أنا إلك"، يُمكن الضغط على الرابط التالي: