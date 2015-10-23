أخبار عاجلة

الريال في مهمة صعبة أمام أتلتيكو.. وبرشلونة يراقب -
8 الصبح - السفير هاني خلاف حول الملف السوري والضربة الأمريكية التى تواجهت لقوات بشار الأسد -
أسعار اللحوم والدواجن والأسماك.. اليوم السبت -
«الزراعة» تنظم ورشة تدريبية لتعزيز الأمن الغذائي -
8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

فايز المالكي أفضل مقدم برنامج مسابقات في استفتاء "سيدتي" لرمضان 2015

Google+ Print
فايز المالكي أفضل مقدم برنامج مسابقات في استفتاء "سيدتي" لرمضان 2015 فايز المالكي أفضل مقدم برنامج مسابقات في استفتاء "سيدتي" لرمضان 2015

الخميس 22-10-2015 19:47

حصد نجم الكوميديا فايز المالكي جائزة أفضل مقدم برنامج مسابقات عن برنامجه "ألو فايز" الذي عرض على شاشة mbc، في استفتاء "سيدتي" لأعمال رمضان 2015، وهو أوسع استفتاء قامت به المجلة خلال الأشهر الماضية عبر موقعها الإلكتروني ومن خلال آراء النقاد والمختصين.
ورغم غيابه عن دراما رمضان هذا العام، وفي تجربة إعلامية، تمكن الفنان فايز المالكي في برنامجه "ألو فايز" الذي شارك من خلاله في سباق رمضان، من صنع خلطة لاقت إعجاب ومتابعة الجمهور.
وظهر فايز بالبرنامج في شخصية "مناحي" التي اشتهر بها ولكن بشكل جديد ومضمون مختلف في بداية كل حلقة ضمن الاسكتشات الدرامية التي شاركه فيها عدد من الفنانين وتم تصويرها في السعودية، وتناولت عدداً كبيراً من الموضوعات الاجتماعية في قالب كوميدي يمزج بين الدراما والكوميديا والمسابقات والنقاشات المباشرة ضمن فقرات البرنامج، إضافة إلى استضافة عدد كبير من الفنانين والمشاهير السعوديين والعرب.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020