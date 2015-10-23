فايز المالكي أفضل مقدم برنامج مسابقات في استفتاء "سيدتي" لرمضان 2015

حصد نجم الكوميديا السعودية فايز المالكي جائزة أفضل مقدم برنامج مسابقات عن برنامجه "ألو فايز" الذي عرض على شاشة mbc، في استفتاء "سيدتي" لأعمال رمضان 2015، وهو أوسع استفتاء قامت به المجلة خلال الأشهر الماضية عبر موقعها الإلكتروني ومن خلال آراء النقاد والمختصين.

ورغم غيابه عن دراما رمضان هذا العام، وفي تجربة إعلامية، تمكن الفنان فايز المالكي في برنامجه "ألو فايز" الذي شارك من خلاله في سباق رمضان، من صنع خلطة لاقت إعجاب ومتابعة الجمهور.

وظهر فايز بالبرنامج في شخصية "مناحي" التي اشتهر بها ولكن بشكل جديد ومضمون مختلف في بداية كل حلقة ضمن الاسكتشات الدرامية التي شاركه فيها عدد من الفنانين وتم تصويرها في السعودية، وتناولت عدداً كبيراً من الموضوعات الاجتماعية في قالب كوميدي يمزج بين الدراما والكوميديا والمسابقات والنقاشات المباشرة ضمن فقرات البرنامج، إضافة إلى استضافة عدد كبير من الفنانين والمشاهير السعوديين والعرب.

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