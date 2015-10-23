ألبوم المغنية البريطانية أديل الجديد يحمل اسم 25

أعلنت المغنية البريطانية أديل عبر، موقع تويتر أمس الأربعاء، أنّ ألبومها الجديد، وهو الأوّل لها خلال 4 سنوات، سيحمل اسم (25).

وفازت أديل بست جوائز جرامي عن ألبومها (21) في 2011، وبجائزة الأوسكار عن أغنية فيلم (سكاي فول) ضمن سلسلة أفلام جيمس بوند.

واعتادت المغنية - التي وضعت مولودها الأوّل في أكتوبر 2012- تسمية ألبوماتها بعمرها وقت إطلاق الألبوم، فأطلقت على أوّل ألبوم لها (19).

وقالت في بيان على تويتر، لم تكشف فيه عن موعد طرح الألبوم الجديد: "25 بمثابة التعرّف على الشخصية التي أصبحت عليها من دون أن أعرف. وأعتذر عن استغراق هذا الوقت الطويل، لكن هذه هي حال الحياة."

وحقق ألبوم (21) مبيعات تجاوزت 11 مليون نسخة في الولايات المتحدة بحسب شركة (نيلسن ساوند سكان) لإحصاءات الموسيقى، وكان هو الألبوم الثاني عشر الذي يصل إلى هذا المستوى منذ بدء (ساوند سكان) في متابعة سوق مبيعات الأغاني في 1991 .

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