Kim Kardashian تحتفل بعيدها مع العائلة من دون Khloe

لقد كان أسبوعاً صعباً بالنسبة الى عائلة كاردشيان، بسبب الأزمة الصحّية التي مرّ بها وما زال، Lamar Odom .



ولكن هذا لم يمنع Kanye West من الإحتفال بعيد ميلاد زوجته،Kim Kardashian الـ 35.



فبعد احتفال الثنائي Kim و Kanye بالمناسبة بعشاء رومانسي ليل الثلاثاء الفائت، وتقديمه لزوجته حماّلة صدر مرصّعة بالماس بلغت قيمتها 5 مليون دولار، إحتفلت نجمة تلفزيون الواقع بعيدها مع عائلتها بحفل خاص.



Khloe Kardashian لم تكن موجودة في الحفل، بما أنها تلازم زوجها Lamar Odom في رحلة إعادة تأهيله.



بالعودة الى حفل عيد ميلاد Kim، فقد بدأ بمشاهدة فيلم روميو وجولييت، داخل مسرح Westlake Cinepolis في لوس أنجلوس، وفقاً لـ UsWeekly.



وفقاً للمصدر نفسه، فقد زيّنت الورود والبالونات البيضاء كل طاولة في الحفل، كما ذكّر حائط الورود الأبيض الذي تصدّر قاعة الإحتفال، بحفل زفاف Kim و Kanye الذي اشتهر بزينته المماثلة. أما كعكة العيد فكانت عبارة عن طبقة واحدة كبيرة من اللون الأبيض مع إسم كيم في الوسط.



كانت هدايا المدعوين مغلّفة باللونين الأبيض والأسود، حتى ملابس العائلة بدت من اللونين نفسهما. أما Kim الحامل فارتدت فستاناً باللون البيج.



تبع الحفل تغريدات عديدة تمنّت أجمل التمنيات لصاحبة العيد، فردّت Kim بتغريدة:

أحبكم كثيراً . شكرا للجميع على كل هذا الحب. كل هذا يعني الكثير بالنسبة إليّ.