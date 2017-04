The Little Prince يزور الصالات العربية

أمير صغير يبحث عن أجوبة في عالمه الخاص وصياد ساحرات تطارده لعنتهن. هذه هي مواضيع الفيلمين البارزين اللذين بدأ عرضهما في الصالات العربية وإليكم لمحة عنهما.

The Little Prince

عام 1974 حاول المخرج Stanley Donen نقل رواية الكاتب Antoine de Saint-Exupery الشهيرة The Little Prince الى الشاشة الكبيرة في فيلم يحمل عنوان الرواية المذكورة أدّى دور البطولة فيه Gene Hackman و Joss Ackland ولكنه لم يكن بالمستوى المطلوب. بعد مرور 41 عاماً على هذه التجربة المخيّبة للآمال وبعد مرور 72 عاماً على نشر هذه الرواية، تعود هذه المغامرة الرائعة من خلال فيلم كرتوني بقيادة المخرج Mark Osborne الذي عرف كيف يضيف إليه بعض الشخصيات ويخلط بين التقنيات الكرتونية المنفّذة على الكومبيوتر والـ stop motion ويأخذنا بالخيال الى أجمل صورة ممكن أن نتخايلها عند قراءتنا لهذه الرواية الكلاسيكية. بصراحة إذا أردت أن أضع علامة لهذا الفيلم فسوف أعطيه 10 على 10 وأرى أنه يستحق عن جدارة جائزة أوسكار أفضل فيلم كرتوني وإذا ما قارناه مع أبرز فيلم كرتوني عرض هذا العام وهو Inside Out فسيتفوّق عليه بأشواط، لذا أنصحكم بمشاهدته برفقة أولادكم. The Little Prince يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة وقطر والعراق وسلطنة عمان ولبنان.

The Last Witch Hunter

هذا هو الفيلم الجديد للممثل Vin Diesel الذي يشاركه البطولة فيه كل من Rose Leslie و Elijah Wood مع إطلالة مميّزة لـ Michael Caine. الفيلم يجمع بين التشويق والفانتازيا وبلغت كلفة إنتاجه 90 مليون دولار. تدور قصته حول المحارب Kaulder الذي لعنته ملكة الساحرات بمنحه الخلود قبل أن يقتلها وذلك بهدف أن الانتقام منه بتفريقه عن زوجته وابنته بعد مماتهما. Kaulder الذي أمضى حياته التي امتدت لأكثر من 400 عاماً بتصفية مئات الساحرات، سيواجه مرة جديدة ملكة الساحرات التي قامت من قبرها ووضعت خطة لتنتقم منه وتنهي نسل البشر. The Last Witch Hunter يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وقطر والعراق وسلطنة عمان ومصر ولبنان.