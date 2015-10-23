Khloé Kardashian و Lamar Odom يتراجعان عن الطلاق

ذكرت وسائل الإعلام الأميركية، أن Khloé Kardashian وطليقها غير الرسمي Lamar Odom قد ألغيا يوم البارحة خطط طلاقهما، بعد أسبوع على نكسة النجم الرياضي الصحّية ودخوله في غيبوبة في لاس فيغاس.

وقال كل من موقع بيبول وقناة E، التي تبث الأخيرة برنامج تلفزيون الواقع الخاص بعائلة كاردشيان، إن محامي Khloé طلب من قاض في لوس أنجلوس يوم الأربعاء الفائت سحب طلب الطلاق الذي تقدّم به الثنائي في العام 2013 بعد زواج إستمر 4 أعوام، وتمّ التوقيع عليه في وقت سابق من العام وكان ينتظر الموافقة النهائية، إلا أنها لم تتمّ.

ونقلت مجلة بيبول عن مصدر لم تكشف عن اسمه قوله إن هذا الوقت هو دقيق وصعب لكل من Khloé و Lamar وأفضل ما يمكن عمله في مثل هذه الظروف هو عدم اتخاذ اي خطوات مستعجلة ووقف كل شيء.

وغرّدت Khloé عبر موقع تويتر يوم الثلاثاء إن Lamar يحرز خطوات رائعة على طريق الشفاء وشكرت الأصدقاء والعاملين بالمستشفى لدعمهم ورعايتهم أثناء ما وصفته بانه اسبوع صعب للغاية.

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