بلاش تلعب بالنار.. الشماريخ تسبب الربو وضعف السمع والبصر وحروق الجلد

الصواريخ مش لعبة!، جملة بدأ بها الدكتور مروان سالم الصيدلى والباحث فى الدواء والغذاء حديثه، عن أهم أضرار ومكونات الصواريخ والشماريخ وكل فصيلة الألعاب النارية التى يفضل البعض العبث بها والتعبير بالفرحة من خلالها سواء فى الأفراح أو ماتشتات الكرة أو غيرها.

فلطالما ارتبطت الألعاب النارية والطلقات النارية بالاحتفالات والأعياد تعبيرا عن مظاهر الفرح والاحتفال، وللأسف هى عادة خاطئة وبالغة الخطورة ترسخت فى معتقداتنا ولا تتغير بمرور الزمن.

الدكتور مروان أوضح خلال حديثه لـ"اليوم السابع"، أن الألعاب النارية أو "الشماريخ"، وكل ما يندرج تحتها من صواريخ ومفرقعات لها خطورة بالغة على الصحة، نتيجة احتوائها على مواد ومعادن كيميائية بالغة الخطورة، بعيدا عن احتمالية إصابتها بشكل مباشر لأجزاء الجسم.

وأوضح مروان أن الكثير من العناصر والمواد الثقيلة تدخل فى صناعة تلك الألعاب، وأهمها على الاطلاق المغنيسيوم الذى يعطى للألعاب النارية الأضواء البراقة، كذا مركب كربونات الليثيوم، والصوديوم، والكبريت، البوتاسيوم ونترات البوتاسيوم، والباريوم والسيزيوم، ومعدن الحديد الضار للغاية نتيجة الشظايا المتناثرة، والكثير من الأكسجين، كل هذه المواد الكيميائية والعناصر والمواد الثقيلة والغازات، لها تأثير ضار على الصحة بشكل مباشر، لأنها لا يمكن استخدامها إلا من قبل المختصين والعالمين بخطورتها وبطرق التعامل معها.

وتابع الباحث فى الدواء حديثه موضحا أن هذه الألعاب النارية عبارة عن بارود مكون من معادن ثقيلة، لها الكثير من الأضرار، أخفها إحداث مشكلات بالسمع وبطبلة الأذن عند إشعالها بجانب الأذن، كذا بعض أنواع الصواريخ شظاياها وشعلاتها تخترق سطح الجلد محدثة التهابات جلدية وحروق ذات درجات مختلفة وفقا لدرجة قربها من الصاروخ ذاته ودرجة الاشتعال، مما يجعلها سبب أحداث حروق بالغة وغائرة بالجلد تصل حد التشوه.

وتابع دكتور مروان معددا بعض أضرار العبث بالألعاب النارية موضحا أن المعادن والمواد الكيميائية بداخلها، سبب فى الإضرار بالعين فقد تصيب الجفون والملتحمة والعين بحالة من حروق مباشرة، إضافة لتسبب هذه الشظايا قد تحدث أضرارا بالشبكية واختراق للعين بشكل مباشر.

وأضاف أن الألعاب النارية ينبعث من اشتعالها روائح ناتجة عن التفاعلات الكيميائية الخطيرة، ما يجعلها سبب فى إصابة الاطفال بنوبات الحاساسية الصدرية، ونوبات الربو، والتهاب المجارى التنفسية، كذا الاصابة بالسعال والتهاب الشعب، كما تضر المرضى بالجيوب الأنفية وحساسية الأنف.

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