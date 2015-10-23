5 أضرار تصيبك بسبب السمن الصناعى أهمها أمراض السكر والقلب والسرطان

تعد السمن منذ قديم الزمان الأساس فى الطهى عند الشعوب العربية. ولكن قديمًا كان الناس يستخدمون السمنة البلدى وليس الصناعية التى انتشرت فى هذه الأيام، وتؤكد جميع الدراسات خطورتها وأضرارها على الصحة.>يجيب الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، أن السمنة لها الكثير من الأنواع ومن أكثرها انتشارًا هى التى تتمتع برائحة الطعم الفلاحى "الصناعى"، والتى يتم تصنيعها من الزيوت المهدرجة، التى تحتوى على العديد من الأضرار نتيجة احتوائها على الأحماض الدهنية، التى تساعد على إعطاء الإنسان طاقة كبيرة فتتسبب فى إصابة الإنسان بعسر الهضم وزيادة الوزن وارتفاع نسبة الكولسترول والسكر فى الدم، لأنها تبقى لفترات طويلة فى الجسم.

ويقدم استشارى السمنة والنحافة، أهم الأضرار التى يلحق بها جسم الإنسان بسبب كثر تناوله للسمنة الصناعية وهى:

>1- أحد أسباب الإصابة بمرض السكر.

>2- تتسبب فى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، لأن هذه الدهون تقوم بتشويه بطانة الأوعية الدموية التى تساعد على توصيل الدم إلى الجسم، وعند تخثر الدم تتسبب فى حدوث الأزمات القلبية.

>3- تتسبب فى ارتفاع نسبة الكولسترول بالدم، وذلك يرجع إلى ارتفاع نسبة الكولسترول الضارة فى الدم بنسبة كبيرة، كما أنها تزيد من نسبة الشحوم الثلاثية فى الدم.

>4- تسبب زيادة الوزن والإصابة بالسمنة، ذلك يرجع إلى زيادة الأحماض الدهنية المتحولة الموجودة فى الدهون المهدرجة.

>5- تسبب الإصابة بالسرطان وذلك يرجع إلى أن للدهون المهدرجة علاقة وثيقة بحدوث الإصابة بالسرطان، وخصوصًا "سرطان البروستات"، و"سرطان الثدى"، و"سرطان القولون".