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حظك اليوم برج الثور السبت 24/10/2015

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حظك اليوم برج الثور السبت 24/10/2015 حظك اليوم برج الثور السبت 24/10/2015

لبرج الثور:


>مهنيًا: قد تشعر بعدم استقرار العلاقة بينك وبين مديرك فى مجال العمل بسبب بعض الأخطاء التى قمت بها أثناء أدائك للمهام، حاول الاعتراف بالخطأ والعمل على إصلاحه حتى لا يسبب لك المشكلات المستقبلية.

عاطفيًا: عليك اليوم أن تظهر مشاعرك وإحساسك نحو الشريك، فأنت بحاجة إلى اتخاذ بعض القرارات التى تجعل حياتك العاطفية أفضل.

صحيًا: قد تشعر ببعض الانزعاج بسبب الألم الذى يقع فى منطقة الرقبة والظهر نتيجة الجلوس لفترات طويلة فى وضع واحد، حاول الحصول على الراحة حتى تتخلص من تلك الآلام.

توقعات علماء الفلك:


>تعانى اليوم من تشابك الأمور المهنية مع الأمور الشخصية، فقد يحتاج أحد افراد الأسرة أو الأصدقاء إلى مساعدتك، وتشير إلى أن الظروف السيئة التى تمر بها ليست السبب فى فشلك، فهناك الكثير غيرك يمرون بالأحوال الأسوأ ولكن باجتهادهم يتمكنون من الوصول إلى أهدافهم.

عليك بذل المزيد من الجهد حتى تتمكن من تحقيق الإنجازات والوصول إلى مرادك مع عدم التأثر بالأحوال والظروف المحيطة.
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مصر 365

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