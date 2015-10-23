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حظك اليوم برج الجدى السبت 24/10/2015

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حظك اليوم برج الجدى السبت 24/10/2015 حظك اليوم برج الجدى السبت 24/10/2015

لبرج الجدى:


>مهنيًا: حاول أن تكون اليوم أكثر جدية فى مجال العمل ولا تدع أى شىء يشغلك عن القيام بالمهام الرسمية التى كلفت بها من قبل المديرين.

عاطفيًا: الحياة ليست عبارة عن العمل فقط، ولكن يجب عليك استقطاع بعض الوقت منها للاهتمام بالشئون العاطفية الخاصة بحياتك مع الشريك، فعليك الكثير من الواجبات تجاهه لا يجب أن تتجاهلها.
>صحيًا: تشعر اليوم بحالة من الخمول والكسل، حاول أن تمارس بعض الأنشطة والتمارين الرياضية التى تمكنك من التخلص من تلك الحالة وتساعدك على استعادة النشاط.

توقعات علماء الفلك:


>ضع التقدم نحو الأمام على قائمة أولوياتك اليوم، تصميمك على القيام بكل الأعمال بمفردك أمر غير جيد، فقد يتسبب لك فى التأخر عن سباق التنافس الذى تخوضه مع الزملاء، حاول أن تقبل مساعدات الآخرين حتى تتمكن من تجاوز الأمور البسيطة التى تقف فى طريق تقدمك.

اليوم هو الوقت المناسب للتخلص من العادات السيئة التى تقوم بها فأنت فى حاجة إلى بعض التطورات التى تقودك إلى حياة أفضل.
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مصر 365

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