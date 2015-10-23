حظك اليوم برج الجوزاء السبت 24/10/2015

حظك اليوم لبرج الجوزاء:

>مهنيًا: قد تلاحظ اليوم أن الخطط التى قدمتها فى مجال العمل بدأت تنفذ على أرض الواقع وهذا الأمر يشعرك بالسعادة وبذل المزيد من الجهد حتى تنتهى من تنفيذ تلك الخطط الجيدة.>عاطفيًا: من الطبيعى أنك تعرف حتمًا أهمية الحبيب بالنسبة لك، حاول ألا تخسره وحافظ عليه فهو يحبك جدًا وأنت لا تعرف مدى أهميتك بالنسبة له.

صحيًا: احرص على ممارسة الأنشطة والتمارين الرياضية التى تساعدك على التخلص من الدهون والحفاظ على الجسم الرشيق، وتحسين لياقتك البدنية.

توقعات علماء الفلك:

>تسعى اليوم إلى ترك الانطباع الجيد عنك لدى أحد الأشخاص الذين تهتم بهم، هذا الشخص يثير فضولك وتبدأ فى سرد الحكايات عن انجازاتك وبطولاتك فى مجالات الحياة المختلفة، يجب عليك أن تتحلى بالثقة فهى التى تساعدك على تجاوز العقبات التى ستواجهها خلال السير نحو التقدم.

لابد من القيام بالبحث الملخص قبل البدء فى أى أمر من الأمور، حتى تتمكن من معرفة بشائر ما تقوم به وتقرر هل تبدأ فيه أم لا بدلا من البدء العشوائى.

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