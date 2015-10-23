حظك اليوم برج الحمل السبت 24/10/2015

حظك اليوم لبرج الحمل:

>مهنيًا: لديك نظرة واسعة عما يجب فعله فى مجال العمل، ولكنك قد تتعرض لبعض المشكلات فلا تقلق ستجد من يساعدك على حلها وتخطى تلك العقبات.

عاطفيًا: قد تجبرك الظروف المهنية على عدم الاهتمام بحياتك العاطفية، ولكنها سوف تتحسن خاصة عندما تجد الشخص المناسب الذى الذى سيشاركك حياتك.

صحيًا: تبدأ حالتك الصحية فى التحسن ولكن كن دائم الحرص على اتباع الرجيم السليم الذى يساعدك على الحفاظ على وزنك ورشاقة جسمك.

توقعات علماء الفلك:

>من الأفضل أن تركز على الأمور الأكثر أهمية فى حياتك، ولا تربط حالتك النفسية بالآخرين فليس معنى أن من حولك يشعرون بالضيق أن تكون مثلهم، واحرص على التخلص من الأمور التى تسبب لك الحالة المزاجية السيئة ولا تجعل الأحداث تؤثر عليك.

ستتمكن اليوم من تحقيق بعض الأرباح التى تنتج عن أدائك المتميز فى العمل، ولكنها تحذرك من مبالغة الثقة بالآخرين، فمن المفروض أن تكون حذرًا بعض الشىء.

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